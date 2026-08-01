Sangat mungkin Ferran Torres sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk FC Barcelona. Di antaranya, pakar bursa transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa pemain Spanyol itu terbuka untuk Paris Saint-Germain dan transfer tersebut bisa segera terwujud.

Ketertarikan PSG kepada Ferran tentu bukan hal baru. Pada pertengahan Juli, Sky Italia sudah mengungkap bahwa klub Prancis itu ingin berbisnis dengan FC Barcelona, tempat kontraknya berjalan hingga pertengahan 2027.

Moretto melaporkan bahwa negosiasi antara Ferran dan Barcelona mengenai kontrak baru 'benar-benar menemui jalan buntu' dan bahwa ia juga karena itu tertarik kepada PSG.

"Persyaratan kontrak antara Ferran dan klub Prancis itu sama sekali tidak menjadi masalah," bunyinya. "Kedua klub akan melakukan kontak langsung dalam beberapa hari ke depan untuk merundingkan nilai transfer final. Transfer ini bisa segera dipercepat."

Barcelona, meski kontrak Ferran hanya tersisa satu tahun, akan ingin memanfaatkan status baru sang penyerang. Berkat tendangan kerasnya yang berbuah gol di babak perpanjangan waktu, ia membawa Spanyol mengalahkan Argentina dan meraih gelar juara dunia (1-0).

Fabrizio Romano menulis bahwa PSG dan Ferran 'tetap berhubungan langsung' soal transfer dan bahwa Barcelona pada prinsipnya tidak ingin menjual. Hanya jika Ferran secara resmi menyatakan ingin pergi, Barcelona terbuka untuk bernegosiasi.

PSG memang bisa menggunakan darah segar di lini depan setelah kepergian Gonçalo Ramos (AC Milan) dan Lee Kang-in (Atlético Madrid). Selain itu, Bradley Barcola hampir pasti akan hengkang, dan ada tanda tanya besar terkait nama Ibrahim Mbaye.

Selain Torres, klub Paris itu juga sangat ingin memperkuat diri dengan bintang Ajax, Mika Godts. Winger kiri itu terbuka untuk mengambil langkah tersebut dan telah mencapai kesepakatan pribadi. Kini PSG masih harus berupaya meyakinkan Ajax.