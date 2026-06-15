Pahlawan Piala Dunia asal Cape Verde, Vozinha (40), menangis terisak-isak: "Ibu saya tidak bisa hadir karena..."

Vozinha berhasil memukau dunia sepak bola pada hari Senin. Kiper Cape Verde berusia 40 tahun itu menjadi pahlawan besar dalam hasil imbang mengejutkan 0-0 melawan Spanyol, favorit utama di Piala Dunia, namun emosi pun meluap setelah pertandingan usai. Pasalnya, ibunya tidak dapat menyaksikan momen bersejarah tersebut secara langsung.

Kap Verde menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 dengan menahan juara Eropa bertahan dalam hasil imbang tanpa gol. Vozinha memainkan peran utama dengan tujuh penyelamatan dan dinobatkan sebagai Man of the Match.

Setelah peluit akhir berbunyi di Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, kiper berpengalaman itu tak bisa lagi menahan emosinya. Ia memeluk rekan-rekannya selama bermenit-menit dan tampil dengan emosi yang terlihat jelas di hadapan kamera dan media yang hadir.

Bagi Cape Verde, pertandingan melawan Spanyol merupakan pertandingan Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Melawan juara Eropa bertahan, debutan ini langsung berhasil mencatatkan hasil bersejarah, berkat penampilan gemilang kiper Vozinha.

"Ini adalah pesan terima kasih untuk semua orang di Cape Verde," kata kiper tersebut setelah pertandingan. "Kami sangat bahagia. Kelompok ini telah bekerja sangat keras untuk ini. Ini adalah hari yang patut dibanggakan."

Namun, air mata Vozinha tidak hanya terkait dengan kesuksesan olahraga. Kiper tersebut mengungkapkan bahwa keluarganya tidak dapat menyaksikan momen istimewa ini secara langsung. "Saya dibesarkan oleh kakek-nenek saya dan mereka telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu saya juga tidak bisa hadir karena masalah visa dan biaya yang harus dikeluarkan."

Pertumbuhan Luar Biasa di Instagram

Prestasi Vozinha juga membawa popularitas yang luar biasa di media sosial. Sebelum pertandingan melawan Spanyol, kiper ini memiliki sekitar 50.000 pengikut di Instagram. Tak lama setelah penampilannya yang heroik, jumlah pengikutnya melonjak hingga 3,5 juta. Pada satu titik, bahkan ada sekitar 100.000 pengikut baru setiap sepuluh menit.

Kap Verde akan melanjutkan Piala Dunia pada Minggu dengan pertandingan melawan Uruguay. Setelah itu, pada 26 Juni, mereka akan menghadapi pertandingan grup melawan Arab Saudi.







