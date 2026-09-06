Pahlawan Piala Dunia 2006 dipecat hanya setelah tiga (!) pertandingan Serie A

Fabio Grosso dipecat sebagai pelatih Fiorentina, demikian diumumkan klub pada Minggu malam. La Viola memulai musim baru dengan sangat mengecewakan dan hal itu kini membuat pahlawan Piala Dunia 2006 itu kehilangan pekerjaannya. Grosso baru ditunjuk di Florence pada musim panas ini dan pada akhirnya hanya menjadi penanggung jawab dalam empat pertandingan, tiga di antaranya di Serie A. Justru Paolo Vanoli, yang hengkang dari Fiorentina sebelum penunjukan Grosso, kini menjadi kandidat terkuat untuk mengambil alih tongkat estafet tersebut.

Pemilik Fiorentina Giuseppe Commisso, yang mengambil alih tongkat estafet setelah ayahnya Rocco meninggal dunia pada Januari tahun ini, menjanjikan perbaikan kepada para suporter setelah musim-musim Serie A yang minim hasil. Warga Italia-Amerika itu menepati ucapannya dengan pengeluaran besar di bursa transfer musim panas ini.

Dengan total 150 juta euro, Christ Oulaï (Trabzonspor), Arthur Atta (Udinese), Mateo Pellegrino (Parma), Beto (Everton), Viery (Grêmio), Giovanni Fabbian (Bologna), Marco Brescianini (Atalanta), dan Víctor Valdepeñas (Real Madrid) didatangkan.

Selain itu, Franco Mastantuono (Real Madrid), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Wilfried Gnonto (Leeds United), Álex Jiménez (AFC Bournemouth), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal), dan Alieu Njie (Torino) dipinjam, dengan atau tanpa opsi pembelian.

Di sisi lain, hanya dua nama besar yang hengkang, yakni Moise Kean (Como) dan Rolando Mandragora (Torino). Karena itu, ekspektasi sejak awal sangat tinggi dan dengan Grosso di pucuk pimpinan, hasil-hasil positif harus kembali ke Stadio Artemio Franchi.

Pada pekan pertama, Fiorentina langsung dibantai 4-0 di markas AS Roma, antara lain berkat hat-trick Donyell Malen. Yang lebih menyakitkan adalah kekalahan 0-3 pada pekan kedua di kandang sendiri melawan tim papan bawah Frosinone. Setelah pertandingan berikutnya juga kalah, yakni laga kandang melawan Torino asuhan pemain menonjol Kian Fitz-Jim (1-2), Commisso bertindak dan mendepak Grosso.

"ACF Fiorentina mengumumkan bahwa Fabio Grosso per hari ini telah dipecat sebagai pelatih tim utama," bunyi pernyataan yang sangat singkat di situs resmi klub. Grosso yang kini berusia 48 tahun, yang memang membawa timnya lolos ke babak berikutnya di Coppa Italia, mengalami masa-masa yang jauh lebih indah dua puluh tahun lalu. Saat itu ia mencetak penalti penentu di final Piala Dunia melawan Prancis.

Pakar transfer Matteo Moretto mengetahui bahwa Vanoli adalah kandidat utama untuk menggantikan Grosso. Pria Italia berusia 54 tahun itu menandatangani kontrak pada November 2025 selama satu tahun plus opsi perpanjangan satu tahun bersama Fiorentina, yang saat itu berada di zona degradasi. Vanoli membawa klub itu finis di posisi ke-15, tetapi memutuskan mundur karena direksi ragu soal opsi dalam kontraknya.