Pahlawan penalti: Pemain Racing mengakui adanya "gesekan" dengan Mbappe

Real Madrid meraih kemenangan atas tuan rumah Racing dengan skor 3-0, pada Minggu malam, dalam pekan ke-11 Liga Spanyol.

Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe menjadi pusat perdebatan, karena pemain Prancis itu terjatuh di dalam kotak penalti pada awal pertandingan, menyusul benturan dengan Ivan Martin.

Para pemain Racing Santander memprotes keras momen ini selama pertandingan dan setelah laga berakhir.

Namun pada masa istirahat, dan sebelum babak kedua dimulai, jaringan DAZN melakukan wawancara dengan Ivan Martin. Pemain lini tengah itulah yang menaruh lengannya pada Mbappe saat sang pemain melesat dengan bola, sehingga ia adalah pemain yang menyebabkan terjadinya penalti.

Ia pun menyampaikan versinya atas apa yang terjadi, dan meski mengakui adanya kontak dengan pemain Prancis itu, ia menilai momen tersebut tidak layak diganjar penalti.

Ivan Martin berkata, "Saya menaruh lengan saya sedikit padanya, tetapi momen-momen seperti ini seharusnya tidak dihukum penalti."

Ia melanjutkan, "Wasit memberi tahu kami bahwa ia melihat adanya kontak, dan teknologi VAR mengonfirmasikan keberadaannya kepadanya."

Dengan demikian, meski kontak itu terjadi dan semua pihak mengakuinya, ia tetap bersikeras bahwa hal tersebut tidak cukup untuk diganjar penalti.

Ivan Martin mengakui bahwa ia berbenturan dengan Mbappe menggunakan lengannya, karena ia menaruhnya setinggi dada pemain Prancis itu, menghalanginya untuk melanjutkan laju larinya. Ia juga menyinggung bahwa wasit Munera membenarkan keputusannya dengan adanya kontak, dan bahwa ruang teknologi VAR mengonfirmasi hal tersebut. Tampaknya semua pihak sepakat bahwa kontak ini memang terjadi.

Namun Ivan Martin menilai bahwa hal itu tidak cukup untuk dianggap pelanggaran di dalam kotak penalti. Pelatihnya, Jose Alberto, sebelumnya menegaskan bahwa meski ada sentuhan, momen tersebut tidak mengandung pelanggaran apa pun, karena tidak ada dorongan ataupun tarikan.

Masalah pada penalti yang disebabkan Ivan Martin terhadap Mbappe terletak pada kenyataan bahwa kontak itu memang benar terjadi, sehingga hal tersebut menjadi wewenang penilaian wasit. Jika Munera menilai bahwa kontak itu cukup untuk menghambat Kylian saat melesat, maka keputusannya memberikan penalti adalah benar. Mustahil mengukur seberapa besar pengaruh sentuhan itu terhadap pergerakan sang pemain, dan karena itu keputusan wasit tetap menjadi acuan.

Teknologi VAR tidak dapat ikut campur dalam kasus ini, karena wasit menyaksikan sendiri momen tersebut dan menilainya.

Ruang teknologi VAR dapat saja mengoreksi keputusannya seandainya tidak terjadi kontak sama sekali, tetapi bukan itu yang terjadi. Karena alasan inilah ia tidak dipanggil untuk meninjau momen tersebut, meski Racing Santander berupaya menegaskan bahwa teknologi ini diciptakan untuk menangani kasus-kasus semacam ini.