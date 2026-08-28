Di saat Barcelona tengah mencari seorang penyerang menentukan untuk menutupi angka-angka Lewandowski dan Ferran Torres, kabar di balik layar bursa transfer mengungkap sebuah keputusan kontroversial di dalam lorong-lorong Camp Nou, yang tokoh utamanya adalah mantan penyerang Valencia, Carlos Espi, yang pada akhirnya berlabuh dengan mengenakan seragam sang rival, Real Madrid.

Namun, mengapa Barcelona mengesampingkan gagasan merekrut Espi padahal ia sudah ada di atas mejanya? Dan menurut apa yang diungkapkan jurnalis Siqui Rodriguez dalam program "Què T'hi Jugues", jawabannya terangkum dalam satu kata: pertaruhan finansial.

Klub Katalan itu memang telah mempelajari nama Carlos Espi selama musim panas, dan Deco menilainya sebagai pemain bagus yang bisa berkembang, tetapi manajemen klub berbenturan dengan nilai klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, sebuah angka yang enggan dibayar Barcelona untuk seorang pemain yang tidak akan menjadi andalan dalam skema Hansi Flick.

Rodriguez berkata: "Carlos Espi ditawarkan kepada Barcelona, yang menganggapnya sebagai pemain bagus. Namun mereka menolaknya, salah satu alasannya adalah karena mereka tidak ingin membayar 25 juta euro untuk pemain yang tidak akan menjadi andalan."

Rencana cadangan Barcelona dan pertaruhan senilai 1,5 juta

Keputusan ini datang di tengah gagalnya rencana utama yang menargetkan perekrutan Julian Alvarez dan seorang penyerang efektif lainnya untuk menutupi 39 gol yang dicetak Lewandowski dan Torres secara bersama-sama musim lalu, di mana Atletico Madrid menutup rapat pintu bagi kepergian pemain Argentina itu.

Dan menghadapi minimnya penyerang murni di pasar, Flick dan Deco memutuskan untuk tidak mengambil risiko, dan mengandalkan solusi internal sementara, melalui penempatan Raphinha di posisi penyerang murni, dengan kemungkinan memanfaatkan Gordon, Adiyemi, dan Dani Olmo dalam peran yang sama setidaknya hingga Januari.

Adapun pertaruhan sesungguhnya Barcelona di posisi ujung tombak adalah nama lain yang biayanya 16 kali lebih murah, dan Rodriguez menjelaskan: "Pertaruhannya adalah Hamza Abdelkarim. Ia bernilai 1,5 juta euro, masih berusia muda, dan mereka meyakini bahwa ia bisa menjadi pilihan alternatif, seorang penyerang menentukan. Pertaruhan senilai 1,5 juta euro masuk akal; sedangkan pertaruhan senilai 25 juta euro lebih berisiko."

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Real Madrid menyambar peluang emas

Keraguan pihak Katalan ini dimanfaatkan Real Madrid dengan cerdik, sebab setelah kepergian Gonzalo ke Liga Primer Inggris dan kebutuhan mendesaknya akan seorang penyerang pengganti, klub kerajaan itu menuntaskan transfer Espi dalam sebuah operasi kilat.

Penyerang yang datang dari Levante itu pun tak menunggu lama untuk merespons, sebab setelah tampil sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan pertama, ia menjadi penentu dalam laga pembuka melawan Espanyol, ketika ia mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 hanya 10 menit setelah masuk lapangan, menegaskan bahwa Barcelona mungkin telah kehilangan sebuah pertaruhan yang seharusnya bisa dimenangkannya.