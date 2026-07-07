Pahlawan insiden Vinícius yang terkenal... Mengapa orang-orang Argentina takut dengan wasit yang memimpin pertandingan Mesir di Piala Dunia?

Tugas yang penuh risiko tampaknya menanti wasit Prancis François Litxer, saat ia meniup peluitnya untuk memimpin pertandingan sengit antara Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Sebelum pertandingan dimulai, penunjukan Litxer telah menjadi perbincangan publik di Argentina, di tengah tuduhan awal mengenai kurangnya netralitas dan keraguan terhadap integritas wasit.

Setiap keputusan wasit asal Prancis ini—yang dinobatkan sebagai wasit terbaik dunia tahun 2024—akan diawasi dengan ketat, di tengah ketegangan sepak bola yang semakin memanas antara Prancis dan Argentina sejak final Piala Dunia 2022, serta kekhawatiran publik Argentina akan terulangnya skenario “perlakuan istimewa dari wasit” yang mereka anggap telah menimpa tim nasional mereka sejak awal turnamen.

"Kami tidak ingin wasit Prancis".. Badai kemarahan Argentina

Segera setelah FIFA mengumumkan penunjukan Letxer, platform media sosial di Argentina dibanjiri komentar-komentar marah. Seorang suporter menulis di akun resmi Asosiasi Sepak Bola Argentina: “Tidak bisakah kita menuntut agar dia diganti dengan orang yang lebih netral?”

Sementara yang lain menambahkan: “Mereka ingin merampok kami! Kita tidak boleh membiarkan orang Prancis memimpin tim nasional kita.”

Serangan ini muncul meskipun Letxer akan memimpin pertandingan ketiganya di Piala Dunia, setelah sukses memimpin dua pertandingan sebelumnya melawan Pantai Gading dan Ekuador (1-0), serta Cape Verde dan Arab Saudi (0-0) di babak penyisihan grup.

Tuduhan-tuduhan ini semakin memperumit posisi wasit asal Prancis tersebut, terutama karena timnas Argentina telah menjadi sorotan sejak awal turnamen akibat beberapa keputusan wasit yang kontroversial. Di antaranya adalah pelanggaran keras yang dilakukan Lionel Messi saat melawan Aljazair yang luput dari tinjauan ulang atau sanksi, tendangan penalti yang dipertanyakan keabsahannya saat melawan Austria yang diberikan setelah tinjauan VAR, serta pemberian waktu tambahan hanya 3 menit saat melawan Cape Verde sementara lawan sedang menekan untuk menyamakan kedudukan.

Letxer menanggapi: “Tujuan saya adalah integritas… dan kemenangan tidak selalu terkait dengannya”

Dalam menghadapi tekanan ini, Litxer telah mengantisipasi kontroversi tersebut melalui wawancara dengan saluran RMC Sport pada Mei lalu mengenai filosofinya dalam memimpin pertandingan-pertandingan besar. Ia mengatakan:

“Tujuan saya adalah mengambil keputusan yang tepat dan memastikan pertandingan berlangsung dalam kondisi yang baik, dengan menghormati integritas olahraga. Sedangkan bagi para pemain, tujuan mereka adalah menang. Dan terkadang, kemenangan tidak selalu sejalan dengan integritas olahraga. Oleh karena itu, tujuan kita mungkin bertentangan.”

Ia menekankan bahwa kunci penerimaan keputusan adalah pemahaman: “Jika keputusan dipahami, maka akan diterima. Hal ini hampir pasti. Hal ini membutuhkan kerja teknis yang cermat, manajemen yang efektif, edukasi, mendengarkan, dan terkadang empati.”

Insiden sebelumnya di Liga Champions dengan pemain Argentina

Leitexer, yang mendapat pujian luas atas penanganannya terhadap insiden Vinícius dan Prestiani (pemain Argentina) musim lalu, dikenal sebagai sosok yang tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan. Ia mengungkapkan bahwa ia berlatih pidatonya untuk wasit dan penonton melalui sistem suara baru: “Saya secara sistematis membayangkan pengumuman yang mungkin harus saya sampaikan di lapangan. Upaya antisipasi dan persiapan ini memungkinkan saya untuk bersikap sejelas mungkin.”

Ia akan dibantu dalam tugas ini oleh tim yang sudah tidak asing lagi, yang terdiri dari asistennya, Cyril Mougnier dan Mehdi Rahmouni, yang telah bekerja bersamanya selama lebih dari sepuluh tahun, serta dua orang asal Norwegia, Espen Eskas sebagai wasit keempat dan Isaac Bashievkin di ruang VAR.