Pahlawan Final... Emiliano menggagalkan kemenangan bersejarah Spanyol

Tim nasional Spanyol berhasil meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah meraih kemenangan dramatis atas Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu.

Para pemain timnas Argentina tidak mampu menandingi performa tim Spanyol, La Roja, selama 120 menit.

Namun, kiper Argentina Emiliano Martínez menjadi pahlawan tak terbantahkan dalam pertandingan ini, setelah berhasil menggagalkan serangkaian peluang berbahaya.

Selama 90 menit, timnas Argentina gagal melepaskan tembakan ke gawang tim Spanyol, sementara itu, para pemain timnas Spanyol melepaskan 14 tembakan ke gawang Emiliano.

Emiliano Martínez tampil gemilang dalam menghadapi serangan-serangan Spanyol, dan tetap waspada untuk menjaga gawangnya tetap bersih sejak menit-menit awal.

Lamine Yamal nyaris mengejutkan Emiliano dengan tendangan keras pada menit kelima, namun kiper tim Tango itu berhasil menghalau bola.

Oyarzabal melepaskan tendangan keras dari tepi kotak penalti pada menit ke-39, namun Emiliano berhasil menangkap bola dengan mantap.

Pada menit ke-66, Emiliano Martínez tampil gemilang saat menepis sundulan keras dari pemain pengganti Ferran Torres, serta menepis tendangan Pau Cobarsi pada menit ke-77.