Pemain berusia 19 tahun itu masuk skuad Bayern Munich menggantikan Michael Olise untuk laga besar Liga Champions melawan FC Arsenal.

Olise menerima kartu kuning kedua yang tidak perlu saat menghadapi Viking Stavanger pekan lalu dan dengan demikian merugikan Bayern. Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, tim nonunggulan asal Norwegia itu masih mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di pengujung laga.

Sementara itu, Binder tampil gemilang sebagai pahlawan derbi akhir pekan lalu.Dalam pertandingan Regionalliga antara "Bayern kecil" dan 1860 Munich, ia memberi assist untuk gol Anton Heinz yang mengubah skor menjadi 1-0, lalu mencetak sendiri gol kedua untuk menjadikan skor 2-0.

Setelah itu, ia memancing emosi karena merayakan gol secara provokatif di depan tribune suporter tuan rumah 1860 Munich di Grünwalder Stadion. Talenta muda andalan Bayern itu berlari ke arah suporter 1860, menempelkan tangan ke telinga kirinya dengan sengaja, lalu meluncur dengan lutut ke arah bendera sudut.

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Apakah Tim Binder sudah memiliki kontrak profesional di FC Bayern?

Binder dianggap sebagai salah satu talenta besar di jajaran pemain muda klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu. Remaja tersebut datang pada 2019 dari akademi rival Bayern di Bundesliga, FC Augsburg. Ia bisa bermain di kedua sisi sayap lini serang dan saat ini merupakan pemain timnas Jerman U-19.

Beberapa pekan lalu, ia menandatangani kontrak profesional yang berlaku hingga 2030. Direktur olahraga FCB Christoph Freund saat itu mengatakan: "Tim punya potensi yang sangat besar. Ia cepat, kuat dalam menggiring bola, dan memiliki karakter yang sangat baik. Belakangan ini, ia telah membuktikan bakatnya, antara lain selama masa persiapan bersama tim utama. Tim adalah contoh nyata peluang pengembangan yang luar biasa di kampus kami. Ia datang kepada kami saat masih muda dan terus berkembang di tim-tim usia muda. Kami sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersamanya di FC Bayern."

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