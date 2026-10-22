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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Pahlawan asal Jerman! Woltemade pimpin kebangkitan Juventus untuk menjaga rekor tak terkalahkan di Eropa

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Penyerang Juventus Nick Woltemade berperan penting dalam menyelamatkan hasil imbang 2-2 melawan Stade Rennais di Liga Europa. Ia memberikan umpan gol sebelum mencetak gol dari titik penalti. Penyerang asal Jerman itu meminta rekan-rekan setimnya mempertahankan energi positif setelah menjalani pekan yang berat.

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Woltemade pimpin kebangkitan Juventus di Allianz Stadium

Penyerang asal Jerman Nick Woltemade tampil gemilang untuk membawa Juventus bermain imbang 2-2 melawan Stade Rennais pada matchday ketiga Liga Europa UEFA. Woltemade memberi umpan kepada Zeki Celik untuk gol pembuka Juve pada menit kelima, sebelum mengeksekusi penalti dengan tenang pada menit ke-66.

Hasil tersebut menjaga rekor tak terkalahkan Juventus di fase liga setelah laga-laga sebelumnya melawan tim Eropa.

Woltemade terus menjadi ancaman sepanjang pertandingan dan nyaris mencetak gol kemenangan pada babak kedua melalui dua upaya lewat bola udara di pengujung laga.

Penyerang serukan energi positif dan keyakinan

Berbicara seusai pertandingan, Woltemade menekankan pentingnya bangkit dari hasil buruk di kompetisi domestik baru-baru ini dan menunjukkan karakter di Eropa. "Kami harus terus percaya dan berjuang," kata Woltemade kepada Sky.

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"Kami harus melupakan pertandingan melawan Lazio dan menemukan energi positif, terutama malam ini."

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"Kami sudah melakukan segala yang kami bisa untuk menang, tetapi kemenangan belum berpihak kepada kami. Sekarang kami harus terus melangkah maju... dengan energi seperti ini, semuanya akan berjalan baik," tambah penyerang asal Jerman tersebut.

Koopmeiners dan Spalletti puji respons skuad

Gelandang Teun Koopmeiners memuji dominasi timnya pada babak kedua dan menegaskan bahwa Bianconeri pantas meraih tiga poin. "Cara kami merespons pada babak kedua sangat berarti... Saya pikir kami pantas menang pada babak kedua," ujar Koopmeiners.

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Pelatih Luciano Spalletti juga memuji Woltemade dan rekan-rekan setimnya karena tidak menyerah setelah tertinggal.

"Momen-momen itu bisa saja membuat kami terpuruk, tetapi para pemain terus bermain, mengambil keputusan, dan berusaha mencari solusi," kata Spalletti.

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Bianconeri fokus melangkah lebih jauh di Eropa

Dengan Woltemade menjadi tumpuan serangan Juventus, klub asal Turin itu tetap berada di posisi yang baik dalam klasemen Liga Europa.

Tim asuhan Spalletti akan berupaya mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Eropa saat menghadapi AZ Alkmaar dalam laga grup berikutnya.

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Juventus kini kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik sebelum bertandang ke Belanda pada November.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.