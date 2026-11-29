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Angel Perez menceritakan bagaimana para pemain Alaves menyaksikan momen penentu yang melibatkan Jude Bellingham saat mereka secara mengejutkan mengalahkan Real Madrid 2-1 di Santiago Bernabeu pada Sabtu. Wasit Cesar Soto Grado awalnya memberikan penalti untuk Bellingham sebelum membatalkan keputusan itu setelah meninjau tayangan ulang di monitor.

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Kontroversi VAR dan kartu merah Bellingham

Madrid mengalami kekalahan penuh drama di kandang dari Alaves pada Sabtu malam, dalam pertandingan yang diwarnai intervensi VAR dramatis dan kartu merah Bellingham menjelang akhir laga. Gelandang itu mengira telah mendapatkan penalti untuk Madrid, tetapi wasit Cesar Soto Grado membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau tayangan ulang di monitor tepi lapangan. Kekecewaan akibat keputusan yang dibatalkan itu tak mampu dibendung Bellingham, yang kemudian diusir karena menerima kartu kuning kedua. Tuan rumah pun harus bermain dengan sepuluh orang saat berjuang keras mencari gol penyama kedudukan.

Perez menjelaskan bahwa para pemain Alaves yakin keputusan awal itu keliru karena mereka bisa langsung melihat tayangan ulang di layar stadion. Saat menggambarkan ketegangan pada momen tersebut, bek sayap itu menjelaskan alasan mereka melayangkan protes. "Pada akhirnya, kami punya layar yang memungkinkan kami melihatnya dengan cepat dan kami meminta agar insiden itu ditinjau karena memang harus kami lakukan," ungkapnya kepada Movistar Plus, seperti dikutip Sport.

Malam bersejarah bagi tim tamu

Perez menjadi sosok utama di ibu kota Spanyol setelah menuntaskan peluang dengan tenang untuk menggandakan keunggulan Alaves pada babak kedua. Setelah menerima umpan terobosan dari Mariano Diaz, bek kanan itu menunjukkan ketenangan luar biasa dengan melewati Thibaut Courtois dan menceploskan bola ke gawang. Hasil tersebut mengakhiri rentetan sepuluh kemenangan Madrid. Momen itu begitu emosional bagi Perez, yang kesulitan menemukan kata-kata untuk menggambarkan pencapaian tersebut sesaat setelah peluit akhir berbunyi.

"Malam ini akan menjadi salah satu malam yang saya ceritakan kepada anak-anak saya, jika Tuhan mengizinkan. Saya bahkan sulit berkata-kata. Saya gemetar. Ini tak ternilai harganya. Kami telah mencetak sejarah bersama Alaves. Kami pantas mendapatkannya," kata sang pencetak gol.

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Komitmen seluruh skuad

Meski tampil gemilang, Perez menegaskan bahwa seluruh skuad patut mendapat pujian. Tim tamu harus bertahan dari tekanan besar skuad asuhan Carlo Ancelotti, dan dibutuhkan kerja keras tanpa henti dari setiap pemain berseragam putih dan biru untuk mempertahankan hasil tersebut hingga akhir. Bintang Alaves itu enggan menikmati pujian seorang diri. Sebaliknya, ia memuji semangat kolektif yang memungkinkan mereka mengatasi salah satu lini serang paling tangguh di dunia di kandangnya sendiri.

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"Timlah yang menonjol. Kalau hari ini kami semua tidak berkontribusi, baik sebelas pemain yang menjadi starter maupun semua yang berada di bangku cadangan, kami tidak akan bisa melakukannya," ujarnya.

Tidak larut dalam euforia

Meski kemenangan ini begitu besar, pelatih Quique Sanchez Flores ingin memastikan para pemainnya tetap membumi saat bersiap menghadapi Gimnastica de Torrelavega dan Espanyol. Ia menyoroti pentingnya peran kiper Antonio Sivera dan gol cepat Toni Martinez sebagai faktor utama keberhasilan mereka, seraya memperingatkan bahaya kepercayaan diri berlebihan setelah hasil tersebut.

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"Jangan biarkan euforia berlangsung terlalu lama. Karakter, antusiasme, dan keinginan harus tetap ada, tetapi euforia tidak. Euforia tidak akan memberi kami apa-apa. Kami akan menikmati kemenangan ini selama beberapa hari," pungkas sang pelatih.