Tolu Arokodare kembali menjadi sosok penting bagi Ajax pada Kamis. Pemain asal Nigeria itu mencetak dua gol pertama Ajax saat menang 6-1 atas FC Midtjylland di Conference League. Seusai pertandingan, ia mengungkapkan kepuasannya.

Tolu membawa Ajax unggul pada babak pertama lewat sundulan dari sepak pojok. Seusai jeda, ia kembali mencetak gol dengan menyambar umpan Abdellah Ouazane melalui tendangan voli kaki kanan untuk mengubah skor menjadi 1-2. Setelah itu, gol-gol Ajax terus berdatangan.

"Saya puas," kata Tolu seusai pertandingan di depan kamera Ziggo Sport. "Seluruh tim senang, para pendukung Ajax juga senang. Kami senang bisa menang dengan cara seperti ini. Ini kemenangan yang sangat nyaman."

"Ini kemenangan besar yang bisa kami bawa ke pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya tidak akan mudah," ujarnya, merujuk pada laga tandang melawan FC Twente pada Minggu. "Kami senang dengan hasil ini. Kami telah menunjukkan mentalitas yang tepat untuk menghadapi pertandingan berikutnya."

"Saya selalu berusaha mencetak gol. Saya menerima umpan-umpan bagus dari rekan-rekan setim. Saya senang bisa mencetak gol, kami mencetak enam gol, dan beberapa pemain mencatatkan gol serta assist. Kemenangan seperti ini bagus bagi tim."

Reporter Noa Vahle kemudian bertanya kepada Tolu tentang "momen lucu" pada babak pertama. Sang penyerang terpaksa menghampiri tepi lapangan. Di sana, ia dan pelatih Michel Sánchez berusaha saling menjelaskan sesuatu dengan gerakan tangan yang tegas.

"Dia berusaha memberi tahu saya agar tidak terlalu terpaku pada bek lawan dan lebih sering berlari ke ruang kosong. Dari jauh saya tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, jadi saya harus menghampirinya dan memintanya menjelaskan dengan lebih baik. Dia pun melakukannya, jadi begitulah," pungkas Tolu.