Tolu Arokodare kembali menjadi sosok penting bagi Ajax pada Kamis. Pemain asal Nigeria itu mencetak dua gol pertama tim asal Amsterdam tersebut saat meraih kemenangan 1-6 atas FC Midtjylland di Conference League. Seusai pertandingan, Tolu mengungkapkan kepuasannya.

Tolu membawa Ajax unggul pada babak pertama lewat sundulan dari sepak pojok. Setelah jeda, ia kembali mencetak gol dengan tendangan voli kaki kanan menyambut umpan Abdellah Ouazane untuk mengubah skor menjadi 1-2. Setelah itu, Ajax tak terbendung.

"Saya puas," kata Tolu seusai pertandingan di hadapan kamera Ziggo Sport. "Seluruh tim senang, orang-orang Ajax senang. Kami senang bisa menang dengan cara seperti ini. Kemenangan yang sangat nyaman."

"Ini kemenangan besar yang bisa kami bawa ke pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya tidak akan mudah," ujarnya merujuk pada laga tandang melawan FC Twente pada Minggu. "Kami senang dengan hasil ini. Kami telah menunjukkan mentalitas yang tepat untuk menghadapi pertandingan berikutnya."

"Saya selalu berusaha mencetak gol. Saya menerima umpan-umpan bagus dari rekan-rekan setim. Saya senang bisa mencetak gol, kami mencetak enam gol, dan beberapa pemain mencatatkan gol serta assist. Kemenangan seperti ini bagus untuk tim."

Reporter Noa Vahle kemudian bertanya kepada Tolu tentang "momen lucu" pada babak pertama. Sang penyerang terpaksa menghampiri tepi lapangan, tempat ia dan pelatih Michel Sánchez saling berusaha menyampaikan maksud mereka lewat gerakan tangan yang tegas.

"Dia berusaha memberi tahu saya agar tidak terlalu terpaku pada bek dan lebih sering berlari ke ruang kosong. Dari jauh saya tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, jadi saya harus mendatanginya dan memintanya menjelaskan dengan lebih baik. Dia pun melakukannya, jadi ya," tutup Tolu.