Lima laga kompetitif, lima kemenangan, tiga kali tanpa kebobolan, start Bundesliga terbaik sejak 2015 - saat ini Borussia Dortmund benar-benar sedang melaju mulus. Wajah awal Westfalen di musim yang baru saja dimulai ini mirip dengan musim lalu: BVB sulit dikalahkan, lini belakang kukuh, dan di depan mereka menghukum lawan dengan efektif. Jelas tidak banyak hal yang lebih menyenangkan daripada harus memainkan pertandingan sepak bola melawan tim racikan pelatih Niko Kovac.

Masih sangat dini di musim ini, sehingga orang tidak perlu terlalu lama berkutat dengan plus-minus dari situasi yang telah digambarkan itu. Banyak hal masih bisa terjadi, banyak yang masih bisa berkembang, dan untuk penilaian yang benar-benar mendasar masih dibutuhkan lebih banyak pertandingan yang sudah dijalani.

Namun, satu hal yang sudah bisa dicatat saat ini: Dortmund secara permainan masih terjebak dalam dilema Kovac yang sudah dikenal sukses. Di sini, tugas untuk sang pelatih telah dirumuskan dengan jelas oleh semua petinggi klub sebelum musim dimulai. "Tentu kami juga ingin mengambil langkah berikutnya," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken. Rekannya Carsten Cramer mengungkapkannya seperti ini: "Kerja keras dan spektakel harus saling melengkapi, kami ingin memberi aksen di area ini."

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BVB dominan melawan Paderborn? "Saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu"

Sejauh ini, keduanya belum berhasil diwujudkan. Memang, BVB menjalani musim panas transfer yang menjanjikan dan juga merekrut Joey Veerman, seorang pemain yang di area sentral mampu membongkar U Kovac yang sudah lazim dalam pembangunan serangan dan memberikan lebih banyak variasi. Namun sejauh ini, pembangunan serangan yang minim inspirasi itu secara struktural masih belum menjadi lebih baik - dan itu sepenuhnya terlepas dari komposisi personel yang berbeda-beda atau efek sisa dari laga Liga Champions.

Mengapa BVB begitu dominan, itulah yang ditanyakan kepada Ralf Kettemann pada Sabtu sore setelah Paderborn asuhannya kalah 0-3 di Signal Iduna Park oleh Sky. Pelatih tim promosi itu memberikan jawaban yang tepat: "Saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu." Bagi Kettemann, perbedaan antara kedua tim terletak pada efisiensi di sepertiga akhir.

Penilaian itu juga tepat. SCP, yang sebelumnya dan hingga kini masih tanpa gol, dibanding Borussia justru menunjukkan struktur permainan yang lebih matang dan rencana yang jelas terlihat saat bermain dengan maupun tanpa bola. Saat jeda, tim tamu unggul dalam statistik sentuhan bola di kotak penalti lawan dengan 15:8 dan 5:1 untuk tembakan di dalam kotak penalti.

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BVB masih kekurangan ide bermain yang dijalankan secara kolektif

Namun, Dortmund unggul 1-0 karena satu serangan balik yang dibangun dengan baik (!), yang terbantu oleh kesalahan di lini pertahanan Paderborn, sudah cukup untuk itu. Selain itu, BVB mengalami kesulitan besar untuk melepaskan diri secara permainan dari pertahanan satu lawan satu ala tim Ostwestfalen dan membawa bola secara terencana ke arah gawang lawan. Penyebabnya, jarak antarpassing terlalu sering terlalu jauh.

Dengan bola di kaki, Westfalen dengan demikian masih kekurangan sebuah ide yang dijalankan secara kolektif. Hal yang sama juga terlihat dalam laga-laga sebelumnya, ketika pemain kreatif Konstantinos Karetsas tidak absen seperti pada Sabtu. Hasilnya: melawan tim promosi, BVB sama sekali tidak memancarkan dominasi dari sisi permainan, sepanjang pertandingan. Sebaliknya, tim Kovac terus hidup dari kualitas individualnya, yang tak kalah ditegaskan oleh dua gol indah pemain pengganti Felix Nmecha untuk menutup laga.

"Saya rasa kami tidak memainkan pertandingan terbaik kami. Kami kembali menemukan cara untuk menang. Itu pertanda bagus, tetapi kami menyulitkan diri sendiri terutama di sepertiga akhir. Itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki," kata Ethan Nwaneri. "Itu kemenangan lewat kerja keras, mereka tidak bermain bagus. Dalam sebagian besar laga mereka benar-benar sangat kesulitan untuk membongkar Paderborn, yang juga punya banyak bagian dari permainan pada babak kedua," demikian analisis pakar Sky Dietmar Hamann.

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Lagu lama BVB: sepak bola yang terbatas secara substansi

Fakta bahwa memang demikian seharusnya cukup mengkhawatirkan bagi kubu Borussia. Dalam banyak fase pada 45 menit kedua - meski ada metronom baru Veerman dan masuknya Nmecha kemudian - Dortmund tidak mampu menenangkan permainan. Mereka memang mengejar gol 2-0 dan menciptakan peluang untuk itu, tetapi gol tersebut awalnya tak kunjung datang. Sebaliknya, Paderborn beberapa kali mulai mengendus peluang penyama kedudukan di sekitar kotak penalti Dortmund.

Ini adalah lagu lama: tepat di titik inilah BVB harus segera berkembang, dan Kovac mutlak harus terus mengembangkan tim ini. Jika itu tidak terjadi, hasilnya kemungkinan akan sama seperti musim lalu: sepak bola yang secara konsisten menjamin kemenangan dan poin, tetapi secara isi tampil sedemikian terbatas sehingga saat menghadapi lawan dengan kualitas setara atau lebih tinggi, batas maksimalnya cepat tercapai.

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BVB: Lima pertandingan, lima kemenangan - tetapi tetap tanpa spektakel

Bagaimanapun juga, dari spektakel yang banyak disebut-sebut itu belum terlihat apa pun dalam laga-laga sejauh ini. Sebab yang dimaksud tentu bukan alur pertandingan yang kacau seperti saat menang 3-2 di Hoffenheim, ketika selama 60 menit tidak ada apa pun yang terlihat dari BVB dan mereka pada akhirnya menang dengan sangat beruntung meski sempat meningkatkan performa setelah tertinggal 0-2. Atau juga bukan kepasifan kolektif pada Selasa lalu setelah unggul melawan Villarreal. Yang dimaksud adalah penampilan dominan yang meluap dengan kelas permainan, kematangan taktik, kepercayaan diri saat menguasai bola, dan ancaman gol yang terus-menerus.

Sampai ke titik itu, Kovac masih punya banyak pekerjaan. Ia akan terus mendapatkan waktu dan kesempatan untuk itu. Banyaknya kemenangan berbicara jelas untuknya dan dalam sepak bola itulah mata uang yang paling penting. Juga melawan Paderborn. Terutama jika melihat statistik ini: dengan tiga poin atas SCP, sejak 2012/13 BVB baru memenangi pertandingan ke-38 (dari 61) melawan tim promosi. Bayern Munchen menang dalam 53 dari 60 duel semacam itu.

BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund