Perdebatan mengenai tim mana di Manchester yang benar-benar layak menyandang gelar juara sepak bola Inggris kini memasuki babak baru yang lebih visioner, seiring para pakar menganalisis pergeseran dinamika kekuatan di kota tersebut.

Seiring dengan persaingan lokal antara Manchester City dan Manchester United yang terus mendominasi berita utama, pembicaraan telah melampaui sekadar sejarah dan berfokus pada kesuksesan nyata yang diraih di era modern. Diskusi ini berpusat pada lanskap hipotetis namun tak terelakkan di mana dominasi berkelanjutan dari bagian biru Manchester mulai melampaui tradisi historis bagian merah.

Dengan membandingkan perolehan trofi dan penghargaan individu kedua klub, para pembicara menganalisis kriteria yang mendefinisikan sebuah 'klub besar.' Mulai dari gelar Liga Premier hingga prestise Ballon d'Or, perdebatan ini menyoroti bagaimana pendukung Manchester United masih berpegang pada kejayaan masa lalu sementara Manchester City terus mengumpulkan trofi. Percakapan ini menjadi pengingat yang jelas betapa cepatnya hierarki sepak bola dapat berubah ketika investasi berkelanjutan bertemu dengan performa konsisten di lapangan.

Bradz menyatakan bahwa pada tahun 2026, Manchester City secara resmi menjadi klub yang lebih besar daripada Manchester United. Menanggapi NayeemUTD yang menyoroti kesuksesan masa lalu mereka, ia menunjukkan bahwa rekor City selama 10 hingga 15 tahun terakhir lebih unggul daripada Man United dalam hal trofi Liga Premier dan Liga Champions, serta penghargaan Ballon d'Or.

"Pada tahun 2026, Manchester City secara resmi menjadi klub yang lebih besar daripada Manchester United," pembawa acara itu memulai.

Nayeem langsung beralih ke mode serangan, membanggakan koleksi trofi United. "Liga Champions? Gelar liga, siapa yang lebih banyak? 20 gelar liga versus berapa?"

Bradz tak mundur, mempertanyakan posisi Man United saat ini yang sedang merosot: "Ini tahun 2026. Apa yang sudah kalian lakukan dalam 10 tahun terakhir? Atau 15 tahun terakhir?"

"Dalam 15 tahun terakhir kami memenangkan satu gelar Premier League," jawab Nayeem, tapi langsung dibantah oleh Bradz: "Wow, kami punya delapan (gelar Premier League)."

Setelah itu, pembicaraan beralih ke penghargaan individu. "Ketika kamu bilang yang terbesar, apa sebenarnya yang kamu maksud?" tanya Bradz.

"Kita sedang membicarakan Ballon d'Or, kita sedang membicarakan trofi," jawab Nayeem.

"Siapa yang memenangkan Ballon d'Or terbaru?" Bradz segera membalas dengan membanggakan bahwa Rodri adalah pemain terbaru yang memenangkan Ballon d'Or di antara kedua klub Manchester tersebut.

Pada tahun 2026, kesenjangan statistik antara kedua raksasa ini semakin menyempit, dan hal ini tetap menjadi fokus utama bagi para penggemar dan analis. Apakah Manchester United dapat merebut kembali status mereka melalui kebangkitan di Liga Premier, atau apakah pengejaran trofi yang cermat dari Manchester City akan mengukuhkan status mereka sebagai raja baru di Utara, masih harus dilihat.