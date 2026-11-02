Hugo Borst mengatakan bahwa pada Minggu ia "untuk sekali ini tidak merasa kesal kepada Wout Weghorst" dalam kolomnya untuk Het Algemeen Dagblad.

Weghorst menjadi sosok paling menonjol akhir pekan ini pada Minggu sore. Penyerang FC Twente itu mencetak empat gol dalam kemenangan 0-9 timnya atas Excelsior.

Dua di antaranya merupakan gol yang sangat indah, tetapi gol keduanya paling layak dikenang. Pemain tim nasional Belanda itu mengambil bola di sekitar garis tengah, mengoper dengan tumit, menerima kembali bola di area yang lebih dekat ke gawang lawan, kembali mengoper dengan tumit, lalu bekerja sama dengan Sondre Orjasaeter sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut jauh.

"Saya harus mengakui bahwa saya menonton ulang gol itu, penyelesaian luar biasa dari sebuah serangan balik cepat, sebanyak 23 kali," kata Borst mengawali kolomnya. "Sebagai pengkritik Wout, Anda berharap telah salah melihatnya. Sebab, ada hal-hal yang rasanya mustahil terjadi."

"Gol itu sebuah keajaiban. Tentu bukan dari Tuhan (karena Tuhan tidak ada), meski saya menunggu Wout mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta," lanjut jurnalis itu.

Borst mengaku menikmati gol Weghorst. "Astaga, gol yang sungguh berkelas dunia. Raut kegembiraan khas EO langsung tampak di wajahnya, dan kali ini saya tidak merasa kesal. Segala tingkah anehnya, termasuk yang paling buruk, yakni adegan-adegan seputar Lionel Messi, tidak terlintas di benak saya saat itu."

"Mungkin semua tingkah konyol itu seolah tak pernah terjadi. Atau semuanya telah terhapus. Tiba-tiba saya menganggap Wout sangat menyenangkan dan baik hati," tulisnya menutup kolom.