FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports

Pada malam saat mereka melarikan diri di puncak klasemen... Yamaal menghancurkan legenda Real Madrid

Barcelona terus mempertegas dominasinya di La Liga setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas rivalnya, Espanyol, dalam Derby Katalonia pada pekan ke-31, sehingga memperkuat posisinya di puncak klasemen dan memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi 9 poin.

Pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi bintang muda Lamine Yamal, yang terus menorehkan namanya dengan tinta emas setelah menjadi pemain termuda dalam sejarah La Liga yang mencapai 100 pertandingan, pada usia 18 tahun dan 272 hari, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Real Madrid, Raúl González (19 tahun dan 284 hari).

Di lapangan, Barcelona langsung menguasai permainan, di mana Ferran Torres membuka skor pada menit kesembilan sebelum memperbesar keunggulan dengan gol kedua pada menit ke-25, sementara Espanyol berusaha bangkit dan berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Paul Lozano pada menit ke-56.

Menjelang akhir pertandingan, Yamal kembali mencetak gol ketiga pada menit ke-87, mengukuhkan malam luar biasa baginya, sebelum Marcus Rashford menutup skor menjadi 4-0 pada menit ke-89, memastikan kemenangan Barcelona dan mendekatkan mereka ke gelar juara, sementara poin Espanyol tetap di angka 38 di tengah klasemen.
Baca juga:

Flick: La Liga belum ditentukan... dan kami tidak membutuhkan keajaiban melawan Atletico

