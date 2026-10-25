Stadion Spotify Camp Nou bersiap untuk menjadi tuan rumah duel El Clasico yang dinanti-nanti antara Barcelona dan Real Madrid, pada hari Minggu, di tengah atmosfer perayaan yang istimewa, di mana klub Catalan itu berencana menggelar mozaik suporter raksasa sebelum laga dimulai.

El Clasico kali ini menyaksikan kembalinya Mourinho ke "Spotify Camp Nou" untuk pertama kalinya selama periode keduanya bersama Los Blancos.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona dijadwalkan mengungkap detail mozaik ini dalam upaya klub menjaga unsur kejutan, sebab gambaran pertunjukan suporter yang akan menghiasi tribun stadion belum terlihat jelas.

Barcelona akan membuka pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol dengan mozaik suporter di tribun Stadion Spotify Camp Nou, dalam sebuah pemandangan yang biasa ditampilkan klub Catalan itu pada momen-momen besar.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Musim lalu, pada duel pertama melawan Real Madrid setelah kembali ke stadion usai selesainya proyek renovasi di markas tim di kawasan Les Corts, menyaksikan munculnya logo Barcelona dan kalimat "Força Barcelona" di sebagian besar tribun pertama dan kedua, melalui ribuan kartu kertas berwarna biru dan merah tua, yang merupakan kalimat paling umum dalam mozaik suporter pendukung tim Catalan itu.

Barcelona ingin menghiasi stadionnya dengan tampilan terbaik selama duel hari Minggu, yang memiliki arti besar bagi tim yang berupaya menegaskan bahwa kekalahannya dari Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa hanyalah sebuah kejatuhan sesaat.

Klub berharap para pemain pelatih Hansi Flick, begitu memasuki lapangan stadion tim Catalan itu, merasakan antusiasme dan dukungan suporter, serta menyadari betapa istimewanya duel-duel El Clasico.

Atmosfer luar biasa dan pendapatan rekor yang dinanti

Atmosfer luar biasa di Stadion Spotify Camp Nou tidak akan terbatas pada mozaik suporter saja, sebab kehadiran suporter dalam jumlah besar juga diperkirakan selama duel yang dinanti-nanti ini.

Pertandingan El Clasico pada musim lalu, yang digelar pada 10 Mei, menyaksikan kehadiran 62.213 penonton di tribun, yang berkontribusi pada capaian pendapatan rekor Barcelona dari penjualan tiket, mencapai 16,5 juta euro.

Para pejabat klub Catalan itu menunjukkan optimisme atas kemampuan mereka meraih pendapatan lebih besar selama musim ini, mengingat harga tiket mengandalkan sistem penetapan harga variabel yang membuat harga naik seiring meningkatnya permintaan, yang kini mencatatkan level sangat tinggi.