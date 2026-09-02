Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap kisah di balik gagalnya transfer bintang Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, ke Liga Primer Inggris pada hari terakhir bursa transfer musim panas yang berakhir kemarin, Selasa.

Ezzalzouli menampilkan performa istimewa pada musim lalu bersama Real Betis, namun ia absen dari Piala Dunia terakhir karena cedera parah.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Real Betis kemarin menolak tawaran dari Everton yang mencapai 43 juta euro (35 juta tetap dan sisanya variabel) untuk winger asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, yang nilai klausul pelepasannya dalam kontrak mencapai 60 juta euro, sementara Barcelona menyimpan persentase dari nilai penjualannya yang mencapai sekitar 20%.

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Everton menjalani hari yang mengecewakan pada hari terakhir periode transfer, di mana upaya mereka untuk merekrut penyerang Folarin Balogun (Monaco) gagal setelah ia menjalani tes medis, meskipun klub sebenarnya sudah menjual Beto dan Iliman Ndiaye untuk mendanai kesepakatan tersebut.

Upaya merekrut Joshua Zirkzee (Manchester United) dan Tammy Abraham (Aston Villa) juga gagal, sehingga klub beralih ke upaya putus asa untuk merekrut bintang Maroko itu, tetapi Real Betis menolak tawaran tersebut.