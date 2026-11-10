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Petinggi perwasitan Spanyol secara resmi mendukung keputusan untuk tidak mengusir bek Valencia Pablo Maffeo menyusul benturannya yang kontroversial dengan Kylian Mbappe dalam kemenangan sengit Real Madrid di Mestalla. Insiden itu terjadi saat bintang asal Prancis tersebut berusaha menerobos ke arah gawang, dan langsung memicu kemarahan dari bangku cadangan Madrid serta mendominasi pembahasan seusai pertandingan.

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CTA jelaskan keputusan DOGSO di Mestalla

Komite Teknis Wasit (CTA) akhirnya angkat bicara mengenai insiden antara Pablo Maffeo dan Kylian Mbappe saat Real Madrid bertandang ke markas Valencia baru-baru ini. Dalam edisi terbaru program ulasannya, 'Tiempo de Revisión', badan perwasitan itu menganalisis momen ketika mantan pemain Mallorca tersebut menabrak Mbappe dari belakang. Real Madrid bersikeras bahwa sang bek seharusnya diusir karena menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas, tetapi para ofisial tetap mempertahankan keputusan di lapangan untuk hanya mengeluarkan kartu kuning. Ulasan tersebut menegaskan bahwa wasit bertindak sesuai aturan permainan, meski mendapat tekanan besar dari tim tamu.

Analisis para ofisial menguraikan bagaimana pelanggaran terjadi dan posisi para pemain yang terlibat. "Penyerang dan bek berebut bola di udara. Maffeo mendorong Mbappe dari belakang dan menjatuhkannya," jelas CTA dalam analisis video tersebut, seraya menegaskan bahwa keputusan awal untuk memberikan pelanggaran tidak diragukan lagi sudah tepat. Namun, mereka menolak desakan agar kartu merah dikeluarkan, seperti dikutip oleh Sport.

Komite tersebut menyatakan: "Penyerang belum menguasai bola. Tidak semua syarat DOGSO terpenuhi. Dorongan itu menggagalkan serangan yang menjanjikan." Penafsiran ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun Mbappe berada dalam posisi berbahaya, ia belum sepenuhnya menguasai bola saat kontak terjadi.

Mbappe belum menguasai bola, faktor penentu keputusan

Inti dari alasan perwasitan tersebut terletak pada waktu terjadinya kontak dibandingkan dengan saat Mbappe menguasai bola. Menurut CTA, bola masih berada di udara dan menuju kaki pemain asal Prancis itu. Artinya, ia belum memiliki "penguasaan" bola yang diperlukan untuk mengeluarkan kartu merah atas pelanggaran yang menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas (DOGSO). Meski Mbappe tampak sudah lolos dan tinggal berhadapan dengan Stole Dimitrievski, detail teknis mengenai lintasan bola membuat Maffeo terhindar dari pengusiran lebih awal. Keputusan itu memungkinkan sang bek tetap berada di lapangan pada babak pertama, ketika ia beberapa kali terlibat perselisihan dengan para pemain Madrid, sesuai reputasinya sebagai pemain berintensitas tinggi.

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Sifat berapi-api itu juga diperhatikan oleh sesama pemain di liga, dengan Marc Cucurella baru-baru ini menggambarkan kompatriotnya sebagai sosok yang "sangat intens dan sedikit gila" saat membahas gaya bermain sang bek yang penuh konfrontasi. Kehadiran Maffeo di Mestalla terus memicu gesekan, dan insiden dengan Mbappe menjadi puncak keterlibatannya. Meski Valencia merasa pelanggaran itu sendiri tidak terlalu keras, putusan CTA membenarkan keputusan wasit untuk mengambil jalan tengah dengan memberikan kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Menariknya, situasi bola mati tersebut berujung pada gol pembuka Federico Valverde bagi tim asuhan Carlo Ancelotti, yang mengawali kemenangan kedelapan beruntun sang juara bertahan.

Madrid dominan meski Gaya diusir pada penghujung laga

Getty Images

Real Madrid akhirnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0, tetapi tensi pertandingan tidak pernah benar-benar mereda. Di tengah kontroversi seputar Maffeo, wasit pada akhirnya mengeluarkan kartu merah dari saku belakangnya pada fase berikutnya dalam laga. Kapten Valencia, Jose Gaya, diusir pada menit ke-79 akibat tekel keras yang kembali melibatkan Mbappe. Saat itu, hasil pertandingan hampir dipastikan, tetapi pengusiran tersebut menambah rasa frustrasi pendukung tuan rumah di Mestalla.

Ulasan CTA tidak membahas insiden kedua ini secara mendalam, karena pertandingan praktis sudah ditentukan ketika para ofisial meminta pemain veteran Valencia itu meninggalkan lapangan. Dampak pertandingan tersebut tidak terbatas pada keputusan wasit, karena sejumlah laporan menyebutkan adanya situasi kacau setelah peluit akhir dibunyikan.