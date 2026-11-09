Di saat kritik menghujani Julian Alvarez dari segala arah usai kekalahan dari Barcelona, sebuah suara muncul dari dalam ruang ganti Atletico Madrid untuk memecah keheningan dan membela sang bintang Argentina.

Alex Baena tidak ragu mengatakan bahwa apa yang diperbincangkan tentang rekan setimnya itu tidak adil, dan bahwa kenyataannya sama sekali berbeda dari apa yang dilihat para analis di studio.

Baena: Julian Tampil Luar Biasa

Usai kekalahan Atletico Madrid 2-1 dari Barcelona dalam lanjutan La Liga, di Stadion Wanda Metropolitano, Baena memuji penampilan Alvarez, menegaskan bahwa ia merupakan salah satu pemain terbaik di timnya.

Gelandang Los Rojiblancos itu berkata, dalam pernyataan yang dikutip "Marca": "Julian menampilkan pertandingan yang luar biasa. Saya berharap ia mendapatkan peluang-peluang seperti yang didapatnya pada hari Minggu di setiap pertandingan. Di beberapa hari seorang pemain lebih akurat, di hari lain tidak, dan di hari yang lain lagi ia akan mencetaknya."

Dengan kata-kata sederhana ini, Baena merangkum apa yang terjadi: Julian tidak menghilang, melainkan hadir dan menciptakan peluang, namun keberuntungan tidak berpihak padanya pada sentuhan akhir, dan ini adalah hal yang terjadi pada setiap penyerang di dunia.

Kami Menyulitkan Mereka Habis-habisan

Baena tidak menyembunyikan rasa kecewanya atas hasil tersebut, menegaskan bahwa Atletico adalah pihak yang lebih baik dalam banyak periode, dan bahwa mereka menyebabkan banyak masalah bagi tim Catalan itu.

Ia berkata: "Kami menyulitkan Barcelona habis-habisan, tetapi kami tidak tajam di depan gawang."

Ia menambahkan: "Bagi saya, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa mereka memanfaatkan peluang-peluang yang mereka dapatkan, sementara kami tidak melakukannya. Ketika Anda tidak memanfaatkan peluang, maka terjadilah apa yang terjadi hari ini."

Baena menunjukkan bahwa tim tampil kuat di babak pertama yang menempatkan mereka setara dengan Barcelona, tetapi penurunan di babak kedua membuat tim membayar mahal.

Ia memperingatkan: "Melihat babak pertama hari ini, kami berada di level yang sama. Ketika levelmu turun di bawah 100%, mereka akan menghancurkanmu. Kami tidak boleh turun di bawah 120%."

Pesan untuk Masa Depan

Meski kalah untuk kedua kalinya secara beruntun di kandang sendiri, Baena menolak menyerah pada pesimisme, dan menyampaikan pesan penuh keyakinan kepada para pendukung Atletico.

Ia berkata: "Ini musim yang panjang, dan masih banyak yang harus kami perjuangkan, dan inilah jalan yang harus kami tempuh."

Dengan demikian, tampaknya di dalam Atletico ada keyakinan bahwa jalan yang ditempuh sudah benar, dan bahwa masalahnya bukan pada penampilan maupun pada Julian, melainkan pada momen penentu yang absen pada hari Minggu, dan bisa jadi akan kembali pada pertandingan berikutnya.