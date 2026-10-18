Owen Wijndal ungkap kebiasaan tak biasa di skuad Ajax: "Sejak kedatangan Míchel..."

Owen Wijndal mengungkap kebiasaan tak biasa dalam skuad Ajax seusai laga FC Groningen - Ajax (2-5). Bek kiri itu menceritakan bagaimana cara kerja pelatih Míchel Sánchez menciptakan situasi menarik di antara para pemain.

Jika banyak pelatih Belanda memberitahukan susunan pemain jauh sebelum pertandingan, Míchel justru menunggu selama mungkin. Ia baru mengumumkannya beberapa jam sebelum laga dimulai.

Menurut Míchel, cara itu membuat para pemain yang berpeluang masuk starting XI tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin lebih lama. Namun, ternyata ada dampak lain dari kebiasaan tersebut.

"Tidak, sejujurnya...", kata Wijndal sambil menahan tawa di depan kamera ESPN. "Kadang saya dan beberapa rekan setim juga mencoba menebak susunan pemain."

Hal itu mengejutkan reporter Cristian Willaert. "Ya, tentu saja itu sedikit terjadi di dalam tim. Tapi tebakan kami sebenarnya juga selalu meleset," ujar Wijndal.

"Di bawah pelatih-pelatih sebelumnya, kami selalu sudah mendengar susunan pemain sebelumnya, atau memang bisa sedikit menebaknya dari rompi yang dipakai saat latihan. Pelatih ini punya cara berbeda. Ia mengumumkan susunan pemain tiga atau empat jam sebelum pertandingan."

Meski demikian, Wijndal memahami alasan di balik pilihan pelatihnya. "Saya pikir ia ingin semua orang tetap siap. Kami tidak mengetahuinya lebih awal, jadi kami memang harus tetap siap. Menurut saya, itu bagus untuk tim."