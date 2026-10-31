Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084351521.jpgPro Shots
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Owen Wijndal peringatkan Ajax soal pemain AZ yang tampil gemilang: "Pemain yang luar biasa"

Ajax vs AZ Alkmaar
Ajax
AZ Alkmaar
Eredivisie
O. Wijndal
J. Clasie
C. Stengs

Owen Wijndal akan menghadapi mantan klubnya, AZ, bersama Ajax pada Sabtu. Meski menurutnya Ajax lebih diunggulkan, tim tamu asal Alkmaar juga memiliki cukup banyak pemain berkualitas. 

"AZ sudah menjadi tim yang sangat bagus selama bertahun-tahun," kata Wijndal kepada De Telegraaf. "Mereka punya kualitas, cara bermain yang jelas, dan terus menghasilkan talenta baru. Itu terlihat lagi musim ini. Saya rasa setiap lawan kesulitan menghadapi AZ, bukan hanya Ajax." 

Wijndal merupakan lulusan akademi AZ dan menjalani debutnya di sepakbola profesional bersama klub itu sekitar sepuluh tahun lalu. Menurutnya, visi dan cara bermain AZ tidak banyak berubah sejak saat itu. 

"Mereka masih mengandalkan banyak pemain muda dari akademi sendiri. Gaya bermainnya juga langsung bisa dikenali. Sepakbola menyerang, bek-bek yang sering maju dan mengambil inisiatif. Itu masih menjadi ciri klub tersebut," ujar Wijndal, yang kemudian ditanya pemain AZ mana yang pantas bermain untuk Ajax. 

"Itu sulit dijawab karena kami juga punya banyak pemain bagus, jadi sebenarnya harus dilihat per posisi. Namun, kalau bicara soal kualitas, Stengs tentu punya kemampuan yang luar biasa. Saya juga menilai Clasie pemain yang hebat. Selain itu, ada talenta-talenta besar seperti Meerdink, Dijkstra, dan Smit. AZ benar-benar punya banyak kualitas." 

Pertandingan berikutnya
AJX

AJX

Eredivisie

31 Okt 2026

AZ

AZ

Karena itu, Ajax sama sekali tidak boleh meremehkan lawannya pada Sabtu. "Tentu saja, dari segi ukuran klub, AZ tidak bisa dibandingkan dengan Ajax, PSV, atau Feyenoord. Namun, jika melihat kualitas dan bagaimana mereka selalu bersaing di papan atas setiap musim, level mereka sangat tinggi. Mereka tidak sering menjadi juara, tetapi semua tim kesulitan menghadapi mereka." 

Pertandingan di Johan Cruyff Arena pada Sabtu akan dimulai pukul 21.00. Siapa yang diunggulkan menurut Wijndal? "Ajax. Tentu saja kami kedatangan pemain-pemain bagus dan itu membantu, tetapi saya selalu menganggap Ajax sebagai favorit di kompetisi Belanda."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google