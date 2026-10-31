Owen Wijndal akan menghadapi mantan klubnya, AZ, bersama Ajax pada Sabtu. Meski menurutnya Ajax lebih diunggulkan, tim tamu asal Alkmaar juga memiliki cukup banyak pemain berkualitas.

"AZ sudah menjadi tim yang sangat bagus selama bertahun-tahun," kata Wijndal kepada De Telegraaf. "Mereka punya kualitas, cara bermain yang jelas, dan terus menghasilkan talenta baru. Itu terlihat lagi musim ini. Saya rasa setiap lawan kesulitan menghadapi AZ, bukan hanya Ajax."

Wijndal merupakan lulusan akademi AZ dan menjalani debutnya di sepakbola profesional bersama klub itu sekitar sepuluh tahun lalu. Menurutnya, visi dan cara bermain AZ tidak banyak berubah sejak saat itu.

"Mereka masih mengandalkan banyak pemain muda dari akademi sendiri. Gaya bermainnya juga langsung bisa dikenali. Sepakbola menyerang, bek-bek yang sering maju dan mengambil inisiatif. Itu masih menjadi ciri klub tersebut," ujar Wijndal, yang kemudian ditanya pemain AZ mana yang pantas bermain untuk Ajax.

"Itu sulit dijawab karena kami juga punya banyak pemain bagus, jadi sebenarnya harus dilihat per posisi. Namun, kalau bicara soal kualitas, Stengs tentu punya kemampuan yang luar biasa. Saya juga menilai Clasie pemain yang hebat. Selain itu, ada talenta-talenta besar seperti Meerdink, Dijkstra, dan Smit. AZ benar-benar punya banyak kualitas."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

Karena itu, Ajax sama sekali tidak boleh meremehkan lawannya pada Sabtu. "Tentu saja, dari segi ukuran klub, AZ tidak bisa dibandingkan dengan Ajax, PSV, atau Feyenoord. Namun, jika melihat kualitas dan bagaimana mereka selalu bersaing di papan atas setiap musim, level mereka sangat tinggi. Mereka tidak sering menjadi juara, tetapi semua tim kesulitan menghadapi mereka."

Pertandingan di Johan Cruyff Arena pada Sabtu akan dimulai pukul 21.00. Siapa yang diunggulkan menurut Wijndal? "Ajax. Tentu saja kami kedatangan pemain-pemain bagus dan itu membantu, tetapi saya selalu menganggap Ajax sebagai favorit di kompetisi Belanda."