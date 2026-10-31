Musim panas lalu, Owen Wijndal tampaknya akan meninggalkan Ajax setelah empat musim, tetapi kepindahannya mendadak batal pada saat-saat terakhir. Dalam wawancara dengan De Telegraaf bek kiri itu membahas situasinya saat ini.

"Saya sudah beberapa kali harus berjuang untuk bangkit. Tentu saya senang dengan keadaan sekarang. Namun, saya juga tahu bagaimana sepakbola bekerja. Anda dinilai berdasarkan pertandingan terakhir Anda," ujar Wijndal dengan realistis.

Performa bagus Wijndal saat ini tidak sepenuhnya sesuai perkiraan. Direktur teknik Jordi Cruyff mendatangkan dua bek kiri ke Ajax, yakni Caio Henrique dan Jofre Torrents, sehingga kiprah Wijndal di klub itu tampaknya sudah berakhir.

Karena itu, Ajax bersedia melepas Wijndal dan sempat mempertimbangkan pemutusan kontrak. Bek kiri itu bahkan sudah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya ketika kepergiannya mendadak batal. Beredar kabar bahwa Wijndal tidak ingin meninggalkan Ajax karena gajinya yang besar.

"Ya, ya, ya! Pasti karena gaji, kan?" kata Wijndal sambil tertawa. "Saya memang sering mendengarnya, tetapi itu benar-benar tidak tepat. Di klub lain saya juga bisa mendapat penghasilan bagus. Kalau uang adalah hal terpenting, saya pasti sudah lama pergi."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

"Cerita soal gaji itu sama sekali tidak benar," lanjutnya. "Saya bertahan karena ingin berada di Ajax dan masih ingin menunjukkan hal-hal hebat di sini. Itu selalu menjadi motivasi saya."

Jika bergantung pada keinginannya, kiprah Wijndal di Ajax masih jauh dari selesai. Meski tidak tahu pandangan klub mengenai perpanjangan kontrak, ia terbuka terhadap kemungkinan itu. "Akan cukup lucu jika melihat semua yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saya akan mempertimbangkannya jika Ajax ingin melanjutkan kerja sama dengan saya."

"Saya sudah cukup lama berada di sini. Namun, saya belum mendengar apa pun. Selama masih begitu, tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkan hal itu." Kontrak Wijndal masih berlaku hingga pertengahan 2027.