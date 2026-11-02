Owen: Saya menangis tersedu-sedu saat meninggalkan Liverpool demi Real Madrid

Mantan Michael Owen, bintang Real Madrid dan Liverpool, mengungkap kisah mengharukan di balik kepindahannya ke klub kerajaan itu pada musim panas tahun 2004, seraya menegaskan bahwa ia menangis tersedu-sedu saat menuju bandara, setelah menyadari bahwa dirinya akan segera meninggalkan klub yang menjadi bagian dari dirinya sepanjang perjalanan kariernya di dunia sepak bola.

Mantan penyerang Inggris itu mengenang kembali kepindahannya ke Real Madrid, dalam sebuah wawancara dengan majalah "FourFourTwo", seraya menjelaskan bahwa kesempatan untuk mengenakan kostum putih itu sangat menggiurkan baginya, meski meninggalkan Liverpool, klub seumur hidupnya, menyebabkan dirinya berada dalam kondisi emosional yang masih ia ingat dengan kuat hingga kini.

Owen berkata: "Saya ingat saya menangis tersedu-sedu saat menuju bandara, dan saya berpikir: apa yang saya tinggalkan di belakang?".

Owen saat itu berusia 24 tahun, setelah meraih Ballon d'Or pada tahun 2001, dan menjalani seluruh karier sepak bolanya bersama Liverpool. Ia menjelaskan: "Saya punya perasaan bahwa jika saya pergi, berarti saya sudah menghabiskan waktu yang sangat lama bersama Liverpool, dan saya akan selalu bisa kembali ke sana. Karena itu saya pikir saya harus menjalani pengalaman ini dan menikmatinya".

Ia menambahkan sambil menjelaskan alasan ia menyetujui kepindahan ke Real Madrid: "Para bintang Galacticos, kostum putih itu, dan cara semua orang keluar ke lapangan seolah-olah mereka malaikat, ditambah stadion yang menakjubkan itu dan budaya yang berbeda".

Dalam tur Liverpool di Amerika Serikat sebagai persiapan menghadapi musim baru, Owen menerima telepon dari agennya, yang memberitahunya tentang kemungkinan kepindahan ke Real Madrid.

Penyerang Inggris itu berbagi kamar dengan rekannya, Jamie Carragher, yang dengan cepat mengetahui isi percakapan tersebut, dan berusaha meyakinkannya untuk menolak tawaran itu, ketika ia memperingatkannya dengan berkata: "Jangan pergi! Mereka punya Raul, Ronaldo, dan Fernando Morientes, dan kau tidak akan mendapat kesempatan untuk bermain!".

Owen mengakui bahwa dirinya terbelah secara seimbang antara menerima dan menolak tawaran itu, tetapi kesempatan menjalani pengalaman di Stadion Santiago Bernabeu menjadi faktor penentu pada akhirnya.

Owen masih mengingat dengan baik perasaan yang menyelimutinya setelah mengambil keputusan itu, ia berkata: "Kau tahu perasaan ketika kau menandatangani sesuatu dan berpikir bahwa kau sudah tidak bisa mundur lagi? Ketika kau berkata pada dirimu sendiri: ya Tuhan, apa yang telah kuperbuat?".

Kendati demikian, bintang Inggris itu menghindari penggunaan kata penyesalan ketika berbicara tentang langkah tersebut.

Pengalaman Owen bersama Real Madrid hanya berlangsung satu musim saja, yaitu 2004-2005, yang selama itu ia menjalani 45 pertandingan dan mencetak 16 gol, tetapi ia tidak mampu mengukuhkan posisinya di susunan utama secara permanen, di dalam tim yang menghimpun sejumlah bintang sepak bola paling menonjol di dunia. Dan setelah satu tahun, penyerang Inggris itu kembali ke negaranya untuk bergabung dengan Newcastle United.

Kepindahan Owen dari Liverpool tidak mendapat sambutan baik dari sebagian suporter klub, sebelum kepindahannya kemudian ke Manchester United pada tahun 2009 semakin memperburuk hubungannya dengan para pendukung Liverpool.

Ia menutup pembicaraannya tentang keputusan yang meninggalkan dampak besar dalam karier sepak bolanya dengan berkata: "Hal terakhir yang terpikir olehku adalah bahwa aku akan meninggalkan Liverpool".