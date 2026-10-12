Michael Owen menegaskan bahwa dirinya tidak melihat perlunya memikirkan masa depan Michael Carrick bersama Manchester United untuk saat ini, meski timnya menjalani awal musim yang mengejutkan pada musim ini, sambil menekankan bahwa juru taktik Inggris tersebut layak mendapat waktu lebih banyak untuk membawa klub kembali ke jalur yang benar.

Menurut surat kabar Inggris "Mirror", Owen menilai Carrick tidak layak menerima tekanan besar pada tahap ini, terutama setelah apa yang diraihnya bersama Manchester United selama periode ia memegang tanggung jawab secara sementara antara Januari dan Mei lalu, karena ia berhasil mengatasi dampak kepergian Ruben Amorim dan membawa tim menempati peringkat ketiga di Liga Premier Inggris.

Namun awal musim baru ini datang sangat berbeda dari ekspektasi, di mana Manchester United saat ini menempati peringkat ketiga belas di tabel klasemen Liga Premier Inggris, setelah meraih satu kemenangan, tiga kali hasil seri, dan menelan dua kekalahan.

Hasil pada hari Sabtu terasa sangat menyakitkan bagi para pendukung Manchester United, setelah tim Carrick hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur, yang juga sedang kesulitan di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi dan belum meraih satu kemenangan pun pada musim ini.

Meskipun sebagian pendukung mungkin bergegas menuntut pemecatan Carrick, terutama karena Erik ten Hag dan Amorim juga mengalami awal yang sangat buruk pada dua musim yang berakhir dengan pemecatan keduanya, Owen meyakini bahwa pelatih berusia 45 tahun itu membutuhkan waktu lebih banyak untuk membangun kembali tim, dan ia juga berbicara terbuka mengenai situasi terkini di dalam Stadion Old Trafford.

Owen mengatakan: "Saya ingin percaya bahwa dia akan mendapatkan waktu lebih banyak. Maksud saya, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa musim lalu."

Ia menambahkan: "Saya yakin dia layak mendapat waktu lebih banyak. Saya pikir kita bisa dengan mudah menunjuk dua hal. Manchester City diuntungkan oleh salah satu keputusan VAR terbaik atau terburuk, tergantung tim mana yang Anda dukung, dan Manchester United bisa dengan mudah memiliki beberapa poin tambahan."

Ia melanjutkan: "Saya tidak mengatakan hal itu akan membuat semuanya lebih baik, tetapi mari kita realistis, Manchester United sudah sangat buruk selama 10 atau 15 tahun. Dan paruh kedua musim lalu adalah yang terbaik bagi tim sepanjang periode waktu tersebut."

Ia meneruskan: "Karena itu, bisa dipahami jika para pendukung Manchester United meyakini bahwa musim ini bisa menjadi musim yang hebat dan sangat menarik. Jika tim terus bermain seperti yang mereka tampilkan musim lalu, mungkin mereka bisa bersaing untuk gelar liga."

Ia menyambung: "Saya pikir perasaan bahwa tim sudah kehilangan peluangnya untuk bersaing dalam perebutan gelar liga, dan sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris, sangat membuat frustrasi. Masih ada musim panjang di depan kita."

Ia menguraikan: "Saya memahami hal itu, dan saya memahami mengapa ada rasa kecewa, tetapi itu tidak berarti Michael Carrick harus tiba-tiba menerima tekanan yang luar biasa setelah apa yang ia tampilkan musim lalu. Klub sudah pernah menempuh jalan ini, dengan terus memecat dan mengganti pelatih, serta mencari pilihan baru yang mengilap."

Ia menutup: "Klub sudah mendatangkan mantan pelatih, pelatih berpengalaman, dan mantan pemain, serta merekrut pelatih baru dari luar yang mendapat banyak sorotan dan daya tarik. Mereka sudah mencoba segalanya. Dan pada titik tertentu, Anda hanya perlu menyadari bahwa kembali ke posisi yang Anda inginkan akan membutuhkan proses yang panjang dan lambat."



