Owen: Inggris akan kalah di final Piala Dunia... dan inilah saran saya untuk Tuchel menjelang laga melawan Argentina

Michael Owen, mantan bintang tim nasional Inggris, berpendapat bahwa Thomas Tuchel, pelatih The Three Lions, harus mempertimbangkan untuk melakukan "satu atau dua perubahan" pada susunan pemainnya untuk pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Argentina besok malam, Rabu.

Timnas Inggris berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1, sementara Argentina lolos ke babak yang sama setelah mengalahkan Swiss 3-1.

Owen berpendapat bahwa kedua tim masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan performa mereka menjelang pertandingan pertama mereka dalam lebih dari 20 tahun.

Owen mengatakan kepada surat kabar Inggris "Metro": "Saya tidak berpikir salah satu dari kedua tim telah bermain dengan kemampuan penuh sepanjang turnamen ini.

Dia menambahkan: “Kami tidak bermain bagus saat melawan Norwegia. Sebenarnya, mungkin Norwegia bermain lebih baik daripada kami. Jadi, kami tentu harus tampil lebih baik untuk menang di semifinal dan merebut gelar juara.”

Dia melanjutkan: “Namun, hal yang sama berlaku untuk Argentina. Saya tidak mengatakan mereka mendapat istirahat, tetapi secara teori, mereka telah berjuang keras untuk mencapai semifinal. Jadi, kedua tim yakin bisa menang; situasinya cukup seimbang.”

Meskipun Owen tidak memperkirakan pelatih asal Jerman itu akan melakukan perubahan saat menghadapi Argentina, ia berpendapat bahwa Tuchel harus memberi Bukayo Saka—setelah penampilannya yang menjanjikan sebagai pemain pengganti melawan Norwegia—kesempatan untuk tampil sejak awal, menggantikan Noni Madueke.

Owen mengatakan: “Saya rasa dia kemungkinan akan melakukan satu atau dua perubahan. Tim ini telah cukup stabil sepanjang turnamen. Saya tidak berpikir dia akan banyak mengubah susunan pemain sekarang.”

Ia menambahkan: “Saya rasa posisi sayap kanan adalah tempat yang harus dipertimbangkan untuk diganti. Baik Saka maupun Madueke sama-sama suka menerobos ke arah bek lawan dan melewati mereka.”

Dia melanjutkan: “Jelas bahwa Saka baru pulih dari cedera dan secara bertahap kembali ke performa terbaiknya di turnamen ini, tapi saya rasa dia akan menjadi starter di pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang sangat penting sehingga dia tidak bisa digantikan.”

Di sisi lain, bek kanan Reece James akan berusaha keras untuk mendapatkan posisi starter setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Norwegia.

Owen mengatakan: “Ketika dalam kondisi prima, Reece James jelas merupakan salah satu bek kanan terbaik di dunia.”

Dia melanjutkan: “Ketika Anda melihat para pemain dunia di posisi masing-masing dan bertanya, ‘Benarkah pemain ini termasuk yang terbaik di dunia di posisinya?’, maka Anda akan mengatakan bahwa Harry Kane dan Jude Bellingham memang demikian, tetapi Reece James juga termasuk dalam kategori itu.”

Dia menambahkan: “Jadi, dengan mempertimbangkan hal itu, kita harus mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam starting line-up. Dia tidak absen selama satu atau dua bulan. Jadi, jika dia dalam kondisi fisik yang prima, saya cenderung setuju dengan hal itu.”

Jika berhasil mengalahkan timnas Argentina, Inggris akan bermain di final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 60 tahun, melawan pemenang pertandingan antara Spanyol dan Prancis.

Mengenai hal ini, Owen, mantan bintang Liverpool dan Real Madrid, mengatakan: “Sebagai pendukung Inggris, saya yakin kami pasti mampu mencapai final. Saya rasa peluang kami akan lebih besar melawan Spanyol dibandingkan melawan Prancis. Namun, kedua tim tersebut akan menjadi favorit untuk mengalahkan kami.”

Dia menambahkan: “Saya rasa kami akan mencapai final dan kalah di sana. Itulah yang saya lihat. Tentu saja, hati saya mendukung Inggris, tetapi akal sehat saya mengatakan Prancis lebih baik dari kami; dan mungkin Spanyol juga lebih baik dari kami.”