Tiga puluh tahun lalu, dua pemuda berusia 21 tahun dari Atlanta merilis sebuah album yang membantu mengubah arah hip-hop.

Melalui ATLiens, André 3000 dan Big Boi menghadirkan sebuah proyek yang terdengar berbeda dari hampir apa pun pada masanya. Album itu ambisius, sinematik, dan sangat kental nuansa Selatan, memberi pendengar di seluruh dunia jendela untuk melihat kehidupan, lingkungan, dan komunitas yang membentuk Outkast.

Album tersebut melambungkan duo itu ke level lain sekaligus membantu menegaskan Atlanta sebagai salah satu pusat budaya paling berpengaruh dalam musik. Tiga dekade kemudian, Outkast merayakan warisan itu dengan memberi kembali kepada komunitas tempat perjalanan mereka bermula.

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Duo tersebut kembali bekerja sama dengan MUNDIAL, kali ini untuk memproduksi jersey sepakbola ATLiens edisi terbatas bersama Soccer in the Streets, organisasi nirlaba yang berbasis di Atlanta dengan misi menyediakan akses gratis ke sepakbola usia muda di seluruh Atlanta.

Sebagai bagian dari proyek ini, jersey resmi ATLiens telah dibuat untuk tim muda Soccer in the Streets di East Point, tempat André 3000 dan Big Boi bertemu saat bersekolah di Tri-Cities High School. Seragam itu akan dikenakan tim-tim tersebut dalam pertandingan musim ini.

Jersey ini juga akan dirilis secara terbatas ke seluruh dunia melalui MUNDIAL, dengan sebagian hasil penjualannya akan disalurkan untuk program sepakbola muda gratis Soccer in the Streets di seluruh Atlanta.

Desainnya mengambil inspirasi dari dunia visual ATLiens dan juga jersey sepakbola oversized era 1990-an. Desain itu menampilkan kerah besar, potongan kotak bergaya lama, detail pita berulang huruf “A” ATLiens di sepanjang sisi, serta logo sponsor yang menyala dalam gelap di bagian depan.

Big Boi juga mengunjungi salah satu tim East Point dalam sesi latihan baru-baru ini untuk menyerahkan langsung seragam baru tersebut kepada para pemain.

Bagi Outkast, kolaborasi ini merepresentasikan lebih dari sekadar perayaan salah satu album paling menentukan dari duo tersebut. Ini menghubungkan warisan ATLiens dengan komunitas Atlanta yang membantu menginspirasinya, sambil menggunakan sepakbola untuk membuka peluang baru bagi generasi berikutnya di kota itu.