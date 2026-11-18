Tiga puluh tahun lalu, dua pemuda asal Atlanta yang sama-sama berusia 21 tahun merilis album yang turut mengubah arah musik hip-hop.

Lewat ATLiens, André 3000 dan Big Boi menghadirkan karya yang terdengar berbeda dari hampir semua musik lain pada masa itu. Album tersebut ambisius, sinematik, dan sangat mencerminkan kawasan selatan Amerika Serikat. Melaluinya, pendengar di seluruh dunia dapat mengenal kehidupan, lingkungan, dan komunitas yang membentuk Outkast.

Album itu membawa duo tersebut ke tingkat popularitas baru sekaligus membantu menjadikan Atlanta salah satu pusat budaya paling berpengaruh dalam musik. Tiga dekade kemudian, Outkast merayakan warisan itu dengan memberi kembali kepada komunitas tempat perjalanan mereka bermula.

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Duo tersebut kembali bekerja sama dengan MUNDIAL, kali ini untuk membuat jersey sepak bola edisi terbatas bertema ATLiens bersama Soccer in the Streets, organisasi nirlaba berbasis di Atlanta yang bertujuan menyediakan akses gratis ke sepak bola usia muda di seluruh Atlanta.

Sebagai bagian dari proyek ini, jersey resmi ATLiens dibuat untuk tim-tim usia muda Soccer in the Streets di East Point, tempat André 3000 dan Big Boi bertemu saat bersekolah di Tri-Cities High School. Tim-tim tersebut akan mengenakan jersey itu dalam pertandingan musim ini.

Jersey tersebut juga akan dirilis dalam jumlah terbatas di seluruh dunia melalui MUNDIAL. Sebagian hasil penjualannya akan disalurkan untuk program sepak bola gratis bagi anak muda yang dijalankan Soccer in the Streets di seluruh Atlanta.

Desainnya terinspirasi dari dunia visual ATLiens dan jersey sepak bola berukuran besar pada 1990-an. Jersey ini memiliki kerah besar, potongan kotak bergaya lama, aksen huruf “A” ATLiens yang berulang di sepanjang sisi, serta logo sponsor yang menyala dalam gelap di bagian depan.

Big Boi juga mengunjungi salah satu tim di East Point dalam sesi latihan baru-baru ini untuk menyerahkan langsung jersey baru kepada para pemain.

Bagi Outkast, kolaborasi ini lebih dari sekadar perayaan salah satu album yang menjadi penanda perjalanan duo tersebut. Proyek ini menghubungkan warisan ATLiens dengan komunitas Atlanta yang turut menginspirasinya, sekaligus memanfaatkan sepak bola untuk membuka peluang baru bagi generasi penerus kota itu.