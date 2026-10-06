Michael Olise mencuri perhatian dalam kemenangan Prancis atas Belgia 4-1 di UEFA Nations League, setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 dan menjungkirbalikkan jalannya pertandingan dengan mencetak dua gol serta satu assist, memimpin Les Bleus menuju kemenangan dramatis setelah sempat tertinggal satu gol.

Penampilan luar biasa winger Bayern Munich itu membangkitkan antusiasme para pendukung di Stade de France, yang mulai menyerukan: "Olise, Ballon d'Or!", dalam pemandangan yang mengingatkan pada sorakan yang mengiringi Ousmane Dembele sebelum ia dinobatkan sebagai penerima penghargaan tersebut pada 2025.

Olise mendapat pujian luas dari pers internasional, di mana surat kabar Spanyol "Marca" menyebutnya sebagai "sang bintang", sementara ia disandingkan dengan sang legenda Zinedine Zidane dalam liputan surat kabar Italia "Gazzetta dello Sport".

Zidane sendiri tak jauh dari gelombang pujian itu, ketika ia berkata tentang pemain Bayern Munich tersebut: "Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa", sementara rekan setimnya Andy Diouf memuji kemampuannya, menegaskan bahwa ia adalah pemain kelas atas dan mampu mengubah jalannya pertandingan.

Usai peluit panjang, Olise tampak malu ketika ditanya soal sorakan para suporter yang menuntut agar ia diberi Ballon d'Or, dan ia hanya berkata: "Saya tidak punya komentar", sebelum menghindari pembicaraan lebih jauh soal itu dan menuju ruang ganti.

Meski berada di tengah sorotan, pemain berusia 24 tahun itu berusaha menonjolkan sisi kolektif tim, dengan mengatakan bahwa Prancis menghadapi kesulitan di hadapan pertahanan rapat Belgia, namun terus menekan hingga membalikkan keadaan, seraya memuji pula ide-ide Zidane dan level permainan yang ditunjukkan timnas sepanjang empat pertandingan.

Ini terjadi di saat Olise sudah masuk dalam daftar 30 kandidat Ballon d'Or 2026, bersama nama-nama besar seperti Lamine Yamal, Harry Kane, dan Kylian Mbappe, dengan acara penghargaan yang akan digelar di London pada 26 Oktober mendatang.