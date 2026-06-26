Prancis juga berhasil memenangkan pertandingan ketiganya di Piala Dunia ini. Di Boston, Norwegia dikalahkan dengan skor 1-4, salah satunya berkat hat-trick dari Ousmane Dembélé. Dengan hasil ini, Prancis finis sebagai juara grup, sementara Norwegia harus puas di posisi kedua.

Kedua negara tersebut sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, sehingga pertandingan ini hanya menentukan siapa yang akan menjadi juara dan runner-up grup. Ståle Solbakken, pelatih kepala Norwegia, memutuskan untuk memberi istirahat kepada pemain-pemain bintang seperti Erling Braut Haaland dan Martin Ødegaard. Di kubu Prancis, pelatih kepala Didier Deschamps absen karena menghadiri pemakaman ibunya.

Prancis langsung tancap gas sejak awal, karena hanya dalam waktu dua puluh detik, Kylian Mbappé sudah membentur mistar gawang. Pada menit keenam, gol pun tercipta: Dembélé mengelabui lawan langsungnya dan melepaskan tendangan ke sudut jauh.

Dan babak pertama ini ternyata menjadi milik sang pemain sayap kanan. Ia mencatatkan hat-trick dengan dua kali melengkungkan bola ke sudut jauh di sisa babak pertama: 0-2 dan 1-3. Di sela-sela itu, Thelo Aasgaard membalas setelah pertahanan Prancis yang kurang solid, dengan tendangan ke sudut dekat.

Segera setelah jeda, Norwegia mendapat peluang emas untuk kembali ke dalam permainan. Bola diarahkan ke titik penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Theo Hernández terhadap Oscar Bobb. Namun, mantan penyerang FC Groningen, Jørgen Strand Larsen, melihat tendangan penaltinya ditepis oleh Mike Maignan.

Prancis jelas bermain lebih santai di babak kedua. Norwegia sesekali mencoba menyerang dari sisi lapangan yang lain, tetapi berkat penampilan gemilang Maignan di bawah mistar, upaya tersebut tidak membuahkan gol. Désiré Doué mencetak gol keempat melalui sundulan di masa tambahan waktu.

Prancis akan menghadapi negara yang finis di posisi ketiga di grupnya pada babak berikutnya. Negara mana yang akan menjadi lawannya akan diumumkan nanti. Di babak gugur selanjutnya, Prancis berpotensi bertemu Jerman (babak 16 besar) dan Belanda (perempat final). Norwegia akan berhadapan dengan Pantai Gading pada babak berikutnya.