Gelandang internasional Maroko, Azzedine Ounahi, semakin dekat untuk meninggalkan klub Spanyol, Girona, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, di tengah ketertarikan sejumlah klub Eropa dan Arab Saudi untuk mendapatkan jasanya.

Azzedine Ounahi kembali memperkuat Girona, setelah menikmati masa istirahat menyusul keikutsertaannya bersama timnas Maroko pada putaran final Piala Dunia.

Penampilan gemilang yang ditunjukkan pemain tersebut sepanjang musim lalu, ditambah kiprahnya yang mencolok bersama timnas Maroko di Piala Dunia, turut menarik minat banyak klub, baik di dalam Liga Spanyol maupun di luarnya, terlebih ia dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam skuad Maroko.

Situs "Le360 Sport" asal Maroko menyebutkan bahwa klub Al Ittihad Arab Saudi dan Hull City Inggris, di samping Ajax Amsterdam dari Belanda, telah menyatakan keinginan mereka untuk merekrut Ounahi pada bursa transfer musim panas saat ini.

Situs tersebut menambahkan bahwa Atletico Madrid asal Spanyol juga bergabung ke dalam daftar klub yang tertarik merekrut gelandang timnas Maroko itu, seraya menuturkan bahwa Ajax tampak menjadi yang paling dekat saat ini untuk menuntaskan transfer Ounahi.

Nama Ounahi sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona atau Manchester City pada bursa transfer musim panas saat ini, menurut laporan sejumlah media Spanyol, hanya saja ketertarikan tersebut hingga kini belum berubah menjadi tawaran resmi untuk merekrut pemain itu.

Ounahi berusia 26 tahun, dan berhasil mencuri perhatian selama keikutsertaannya bersama timnas Maroko pada dua edisi Piala Dunia 2022 dan 2026, setelah menampilkan permainan yang mencolok dengan kostum Maroko, sehingga membuatnya menjadi incaran banyak klub Eropa dan Arab Saudi.