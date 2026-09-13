Pemain internasional Maroko, Azzedine Ounahi, mencetak gol pertamanya bersama Panathinaikos dalam kemenangan timnya atas sang tamu, Panetolikos (3-0), pada hari Minggu ini, dalam laga pekan ketiga Liga Utama Yunani.

Taborda membuka keunggulan Panathinaikos pada menit ke-14, sebelum Ounahi menambah gol kedua pada menit ke-39, sekaligus menorehkan jejak pertamanya bersama klub Yunani tersebut sejak bergabung pada bursa transfer musim panas ini.

Calabria melengkapi trigol Panathinaikos pada menit kedua masa tambahan waktu, sehingga tim tersebut memastikan kemenangan tanpa kebobolan dengan skor 3-0 dan meraih kemenangan baru dalam ajang liga.

Ounahi turut bermain dalam susunan pemain inti, sebelum meninggalkan lapangan pada menit ke-61, menit yang sama ketika rekan senegaranya, Imran Louza, digantikan. Louza juga memulai pertandingan sebagai pemain inti.

Ounahi dan Louza sama-sama bergabung dengan Panathinaikos pada bursa transfer musim panas ini, di mana Ounahi menandatangani kontrak dengan klub hingga tahun 2030, sementara Louza terikat dengan klub Yunani tersebut hingga 2029.