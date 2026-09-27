Pelatih asal Aljazair, Noureddine Ould Ali, direktur teknik timnas Yaman, tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah kekalahan dari Qatar dengan skor tanpa balas, seraya menegaskan bahwa timnya telah berupaya menampilkan segala kemampuan yang dimiliki, namun gol Qatar, kelelahan, dan kelembapan udara memengaruhi perhitungannya selama pertandingan.

Timnas Yaman menelan kekalahan dari Qatar, hari Minggu ini, di Stadion Al-Inma, dalam laga pekan kedua turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", sehingga melanjutkan perjalanannya di turnamen tersebut tanpa meraih poin.

Ould Ali mengatakan dalam konferensi pers usai laga: "Kami ingin membalas kekalahan sebelumnya, dan kami sudah berusaha serta memberikan segalanya. Kami melakukan beberapa perubahan dan meningkatkan tekanan terhadap lawan, tetapi gol tersebut mengacaukan rencana kami. Saya ucapkan selamat kepada timnas Qatar atas kemenangan dan lolosnya."

Ia menambahkan: "Kelelahan dan kelembapan udara menjadi salah satu penyebab kekalahan, dan memengaruhi kedua tim. Selain itu, salah satu pemain kami harus dilarikan ke rumah sakit. Sebaliknya, pengalaman dan keikutsertaan dalam turnamen-turnamen regional besar memberi keuntungan bagi timnas Qatar."









Mengenai wasit, pelatih Yaman itu menolak memberikan penilaian yang tegas, dengan menjelaskan: "Soal wasit akan saya serahkan kepada para pakar dan analis perwasitan, tetapi penampilan kami lebih baik dibanding pertandingan pertama, dan kami akan berusaha menampilkan performa yang bagus di pertandingan terakhir."

Ould Ali juga membela wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, dengan mengatakan: "Adham Makhadmeh adalah wasit yang terhormat, dan kesalahan bisa terjadi di mana saja. Saya berharap media Yaman mendukung para pemain dan memberikan dukungan kepada mereka, karena kami adalah satu kesatuan, dan tujuan kami jelas, yaitu memberikan segala yang kami miliki demi sepak bola Yaman."