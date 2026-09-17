Pelatih timnas Maroko, Mohamed Ouahbi, mengakhiri kontroversi yang mengiringi Sofyan Amrabat dan Abdessamad Ezzalzouli belakangan ini, dengan menegaskan bahwa sejarah pemain lini tengah Maroko terdahulu itu memberinya rasa hormat dan apresiasi, namun tidak memberinya keistimewaan dalam proses pemilihan pemain, sembari menekankan kepercayaannya kepada bintang Real Betis, kendati muncul kegaduhan akibat kaus dukungan untuk kota Ceuta.

Ouahbi mengumumkan pada hari Kamis ini daftar pemain untuk menjalani dua laga menghadapi Gabon dan Lesotho, dalam matchday pertama dan kedua kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027, di samping laga persahabatan menghadapi Ghana.

Ouahbi, dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Mohammed VI, menanggapi kritik mengejutkan yang dilontarkan Sofyan Amrabat, pemain timnas terdahulu, sebelum ia mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional.

Amrabat memang melontarkan kejutan besar ketika pekan lalu ia mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun mengenakan kaus timnas Maroko untuk sementara waktu.

Dalam pesan panjang melalui akun resminya di platform Instagram, bintang Ajax Amsterdam itu menulis bahwa ia tidak akan bermain untuk timnas Maroko selama Ouahbi masih ada.

Menanggapi hal itu, Ouahbi mengatakan, seperti dilansir situs Maroko "Hesport", bahwa Sofyan Amrabat telah memberikan banyak hal bagi timnas Maroko selama beberapa tahun terakhir, dengan menekankan pentingnya tidak melupakan apa yang telah diberikan pemain tersebut, sekaligus menegaskan tidak adanya perselisihan atau konflik antara dirinya dengan Amrabat atau anggota tim teknis Maroko.

Ia menjelaskan bahwa masa lalu memberi seorang pemain rasa hormat dan apresiasi, namun tidak memberinya keistimewaan di dalam timnas, dengan menegaskan bahwa kondisi saat ini serta menit bermain yang didapatkan pemain bersama klubnya termasuk di antara kriteria yang dijadikan acuan dalam proses pemilihan.

Ouahbi menambahkan bahwa masalah bagi Amrabat pada dasarnya terkait dengan minimnya penampilan bersama klubnya dalam pertandingan belakangan ini, seraya berkata: "Masalah bagi pemain itu terletak pada menit bermain," sebagai isyarat akan pentingnya daya saing dan kesiapan yang berkelanjutan sebelum dipanggil ke timnas nasional.

Ouahbi membela Ezzalzouli

Dalam bicaranya tentang kontroversi yang mengiringi Ezzalzouli, akibat ia mengenakan kaus yang mendukung warga kota Ceuta, Ouahbi menegaskan bahwa tidak ada pihak mana pun yang bisa meragukan kecintaan sang pemain kepada Maroko, atau apa yang ia berikan demi kaus timnas nasional.

Pelatih timnas Maroko itu menyebutkan bahwa Ezzalzouli baru saja kembali ke lapangan setelah absen dalam waktu yang panjang, dan ia sangat antusias untuk tampil, hal yang menurut penjelasannya turut menyebabkan sang pemain tidak fokus pada tulisan yang tertera pada kaus tersebut dan berbagai implikasinya.

Ouahbi menegaskan perlunya memperlakukan Ezzalzouli dan membantunya mengembalikan levelnya secara bertahap, sekaligus mengimbau agar mendukung para pemain dan tidak menyeret urusan olahraga ke dalam politik.

Ia menegaskan bahwa fase saat ini menuntut untuk membantu para pemain kembali ke level terbaik mereka, khususnya mereka yang telah melalui masa-masa sulit atau menjauh dari kompetisi.

Villarreal dan Real Betis memasuki lapangan Stadion "La Cerámica" pada hari Senin lalu dengan mengenakan kaus bertuliskan slogan "Kita semua warga Ceuta", dalam sebuah inisiatif solidaritas dengan penduduk Ceuta.

Kemunculan Ezzalzouli dengan kaus tersebut menyebabkan sang pemain, yang lahir di Maroko dan tumbuh di kota Elche di Spanyol, menuai gelombang kritik, hinaan, dan ancaman dari para penggemar Maroko melalui media sosial, hal yang mendorongnya untuk menghapus satu-satunya foto yang ia unggah melalui akunnya di "Instagram" dalam upaya menghentikan gelombang serangan.

Nasihat Ouahbi untuk para pemain di bursa transfer

Terkait perpindahan para pemain selama bursa transfer musim panas terakhir, Ouahbi menyebutkan bahwa beberapa nama berkonsultasi dengannya mengenai pilihan-pilihan mereka, dengan menjelaskan bahwa ia berusaha memberikan nasihat kepada mereka demi kepentingan pribadi mereka sekaligus kepentingan timnas nasional.

Pelatih timnas Maroko itu menegaskan pada saat yang sama bahwa para pemain juga dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga kepentingan mereka.

Timnas Maroko akan menjamu Gabon pada hari Jumat 25 September ini, di lapangan Stadion Prince Moulay Abdellah di Rabat, sebelum menghadapi timnas Lesotho pada hari Selasa berikutnya di kota Bloemfontein di Afrika Selatan.

Maroko juga akan menjalani laga persahabatan menghadapi timnas Ghana di kota Tangier pada 4 Oktober mendatang.

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