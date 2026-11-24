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Otoritas Turki mengungkap fakta tentang hewan yang diduga singa setelah terlihat di pinggiran Istanbul menjelang laga Galatasaray kontra Aston Villa di Liga Champions. Ternyata hewan tersebut bukan singa dan tidak termasuk keluarga kucing besar.

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Menurut surat kabar Spanyol "Marca", perkembangan ini muncul dalam kisah aneh yang mengiringi persiapan laga Galatasaray melawan Aston Villa, setelah Kantor Gubernur Istanbul mengumumkan, usai memeriksa rekaman baru dari berbagai sudut, bahwa hewan yang sempat menimbulkan kekhawatiran itu bukanlah singa.

Status siaga bermula pada Minggu, 22 November, ketika muncul laporan penampakan hewan mirip singa di kawasan hutan yang termasuk wilayah distrik "Sarıyer".

Gambar awal yang terekam kamera pengawas memicu operasi pencarian besar-besaran, sementara beredar pula laporan yang menyebut adanya singa betina berkeliaran bebas di kawasan tersebut.

Peristiwa ini turut bersinggungan dengan sepak bola karena bertepatan dengan kunjungan Aston Villa untuk menghadapi Galatasaray. Namun, pembaruan terbaru dari otoritas mengubah gambaran atas peringatan yang dikeluarkan sejak awal.

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Operasi pencarian tidak menemukan bukti nyata yang menunjukkan keberadaan singa, dan analisis atas rekaman baru memungkinkan otoritas memastikan bahwa hewan yang terlihat di dalamnya bukan dari keluarga kucing besar.

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Pasukan gendarmeri, tim darurat, pakar perlindungan alam, dan dokter hewan turut terlibat dalam operasi pencarian.

Tim pencari menggunakan drone yang dilengkapi kamera termal, di samping umpan dan kamera yang aktif saat mendeteksi gerakan. Akses ke sejumlah kawasan hutan juga dibatasi untuk sementara.

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Meski demikian, identitas hewan yang terekam itu hingga kini masih belum diketahui. Otoritas terus mengevaluasi laporan yang masuk dan tetap membuka kemungkinan untuk bertindak apabila muncul rekaman baru atau informasi penting.

Dengan koreksi ini, otoritas menepis dugaan keberadaan singa tersebut, tetapi sejauh ini belum mampu mengidentifikasi hewan yang menjadi pusat peristiwa aneh tersebut.

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Kebangkitan Galatasaray Tantang Ambisi Aston Villa

Laga Galatasaray kontra Aston Villa merupakan bagian dari pekan kelima fase liga Liga Champions, dengan situasi kedua tim yang jauh berbeda di kompetisi ini. Klub Inggris tersebut berhasil menempatkan diri di jajaran papan atas, sementara tim Turki dituntut memperbaiki posisinya dan kembali ke jalur kemenangan.

Aston Villa menjalani laga ini dengan keunggulan jelas dari segi hasil, setelah mengoleksi 9 poin dari 4 pertandingan pertama berkat 3 kemenangan dan satu kekalahan. Mereka menempati peringkat keenam klasemen, unggul selisih gol atas sejumlah pesaing yang memiliki poin sama.

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Hasil yang diraih Aston Villa mencerminkan kekuatan lini serang mereka. Mereka mengawali kiprah dengan menang 3-2 atas Club Brugge di kandang lawan, lalu tampil luar biasa saat menghadapi Fenerbahce dengan kemenangan telak 6-0.

Tim Inggris itu kemudian melanjutkan tren positif dengan menundukkan Viking 3-1, sebelum menelan kekalahan pertama dari Barcelona dengan skor 0-3. Hasil tersebut menghentikan rentetan kemenangan mereka dan menunjukkan bahwa mereka bisa tersandung saat menghadapi lawan-lawan besar.

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Di sisi lain, Galatasaray berada dalam situasi yang lebih rumit setelah hanya meraup 6 poin dari 4 pertandingan, hasil dua kemenangan dan dua kekalahan. Mereka menempati peringkat ke-18 klasemen dengan torehan 8 gol memasukkan dan 9 kebobolan.

Tim Turki tersebut memulai kiprahnya dengan kalah 1-3 dari Sporting Lisbon, lalu menelan kekalahan telak 1-4 dari Barcelona di kandang sendiri, sehingga langsung berada di bawah tekanan sejak awal fase liga.

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Namun, Galatasaray berhasil bangkit pada pekan ketiga dengan kemenangan dramatis 4-2 atas Lille di kandang lawan, sebelum menambah poin lewat kemenangan penting 2-0 atas Stuttgart. Hasil itu memulihkan sebagian kepercayaan diri mereka jelang laga yang dinanti ini.