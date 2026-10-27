Bagikan Ikuti GOAL di Google

Jadwal kompetisi sepak bola kasta tertinggi Prancis kacau setelah aksi protes nasional yang semakin meluas akibat kenaikan biaya hidup memaksa pihak berwenang menunda sejumlah pertandingan penting akhir pekan ini. Sebelumnya, intervensi polisi menyebabkan laga antara dua tim besar, Paris Saint-Germain dan Lyon, ditunda. Kerusuhan sipil yang parah masih membebani sumber daya keamanan di seluruh negeri.

Iklan

Jadwal Ligue 1 terganggu akibat aksi protes

Liga Sepak Bola Profesional (LFP) mengumumkan perubahan besar pada jadwal pertandingan akhir pekan atas permintaan otoritas publik. Menurut Associated Press, kerusuhan yang meluas di seluruh Prancis akibat biaya hidup dan buruknya kondisi sekolah telah membebani aparat keamanan. Akibatnya, laga kandang Lyon melawan Angers dipindahkan dari Sabtu malam ke Minggu sore. Pertandingan yang digelar Nice dan Lorient pada Sabtu juga dijadwalkan ulang masing-masing ke Jumat dan Senin, sementara balai kota dan gedung-gedung publik menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah kerusuhan sipil terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Laga Paris Saint-Germain kontra Lyon ditunda atas permintaan polisi

Gangguan terbaru ini menyusul langkah serupa pada pekan kedelapan, ketika laga besar Paris Saint-Germain melawan Lyon dipindahkan dari Minggu pukul 20.45 ke Senin malam. Seperti dilaporkan L'Equipe, polisi Prancis meminta penundaan karena khawatir kerumunan penonton dapat memicu kekerasan lebih lanjut, setelah 2.400 orang ditangkap sepanjang akhir pekan dan gerakan Gilets Jaunes mengorganisasi demonstrasi baru. Meski jadwal barunya berbenturan dengan seremoni Ballon d'Or pada Senin, pertandingan tetap berlangsung. Paris Saint-Germain menang 2-0 dan memuncaki klasemen dengan 17 poin dari delapan pertandingan, sementara Lyon berada di posisi kelima dengan 14 poin.

Jadwal klub-klub Prancis terganggu luas

Ketegangan sosial telah mengacaukan kalender sepak bola Prancis secara luas. Di luar divisi teratas, laga Toulouse melawan Troyes dipindahkan dari Sabtu ke Minggu. Selain itu, pertandingan Ligue 2 Montpellier melawan Red Star ditunda hingga Senin. Besarnya beban aparat keamanan sudah terlihat pekan lalu, ketika sekitar 5.000 petugas, termasuk unit khusus yang dilengkapi meriam air, dikerahkan untuk pertandingan Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Barcelona. Pihak liga dan klub-klub kini bekerja sama erat dengan pejabat setempat untuk menangani tantangan logistik dan keamanan yang berat ini dengan aman.

Apa selanjutnya bagi sepak bola Prancis?

Otoritas akan terus memantau dengan saksama demonstrasi di seluruh negeri sebelum mengizinkan pertandingan-pertandingan berikutnya digelar. Sementara Lyon bersiap menghadapi Angers pada Minggu sore sesuai jadwal baru, para pejabat sepak bola Prancis berpacu dengan waktu untuk mencegah jadwal pertandingan semakin padat dalam beberapa pekan mendatang.