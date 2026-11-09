"Otak di balik kemenangan": "Sang Maestro" Pedri tampil memukau di malam kemenangan atas Atletico Madrid

Pedri, bintang Barcelona, menuai pujian besar usai laga timnya menghadapi Atletico Madrid, Minggu kemarin, yang dimenangkan Barca dengan skor 2-1, dalam lanjutan kompetisi Liga.

Fermin Lopez mencetak dua gol Barcelona, di tengah sejumlah upaya dari Lamine Yamal, yang membuat lini pertahanan Atletico Madrid kewalahan, namun Santi Nolla, direktur redaksi "Mundo Deportivo" memuji Pedri dengan sangat kuat.

Santi menerbitkan sebuah artikel di surat kabar tersebut dengan judul "Sang Maestro Pedri", memuji penampilan yang ia tunjukkan dalam laga kemarin.

Berikut isi artikel tersebut:

Barcelona melancarkan pukulan telak dalam persaingan perebutan gelar Liga di babak kedua di Stadion Wanda Metropolitano, meraih kemenangan sulit atas Atletico Madrid yang tangguh dan menguasai jalannya babak pertama.

Dua pemain Barcelona tampil gemilang: Fermin Lopez, yang mencetak dua gol kemenangan, dan Lamine, yang bersinar dalam serangan Blaugrana, di mana ia menciptakan peluang, melewati para bek, dan menciptakan gol.

Namun otak di balik kemenangan ini adalah Pedri, pemain yang memimpin serangan di babak kedua, dalam ketiadaan Rodri, dengan keterlibatan De Jong yang masuk sebagai pemain pengganti, di posisi bek kanan.

Setiap langkah tersandung sebelum turun minum tentu akan menjadi kemunduran besar, tetapi Barcelona membalikkan keadaan dan mempertahankan keunggulan serta kepercayaan diri dalam penampilannya.

Ia tidak hadir di babak pertama, yang dikuasai Atletico dan layak mendapatkan hasil lebih baik. Kedua bek sayap tidak mampu mengimbangi pertahanan Atletico (dan Flick terpaksa mengganti keduanya).

Brayan tidak mampu melewati Baena yang tampil gemilang, dan Cancelo gagal menyesuaikan rencana bertahannya.

Masalah utamanya adalah lemahnya tekanan. Dan dalam setengah jam pertama, Barcelona menderita berat, tertinggal dari tim Simeone, yang sedikit menarik diri ke belakang.

Gol Fermin di menit-menit akhir babak pertama sangat menentukan. Keluarnya Barcelona menuju ruang ganti dengan skor imbang setelah babak pertama itu bagaikan sebuah hadiah.

Setelah turun minum, Barcelona menyesuaikan tekanannya dengan efektif, membangun serangan pun membaik dengan masuknya De Jong di posisi bek, dan Pedri mulai menunjukkan dominasi, kendali, serta kepemimpinannya, meminta setiap bola. Christensen masuk untuk menetralisir Sorloth, dan Gerard Martin kembali ke posisi aslinya sebagai bek kiri, dalam sebuah tim yang terorganisir dan solid yang menyadari bahwa kunci kemenangan adalah penguasaan bola.

Dan mereka berhasil melakukannya, dengan dukungan kuat dari seluruh pemain, menyadari perlunya beristirahat dan tidak mengambil risiko.

Sang pemain Belanda itu bergeser ke lini tengah dengan masuknya Eric, memperkuat posisi bek secara defensif dan lini tengah dalam penguasaan bola.

Barcelona mengelola menit-menit akhir dengan brilian, sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan di laga-laga penting lainnya, menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari pengalaman masa lalu.

Fermin tampil gemilang di depan gawang, Lamine menyuguhkan sentuhan-sentuhan luar biasa, dan Pedri menonjol dalam memimpin tim.