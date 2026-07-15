Oscar Gloukh melakukan percakapan yang baik dengan Jordi Cruijff dan merasa sangat jelas tentang hal itu

Bagi Oscar Gloukh, musim pertamanya bersama Ajax tidak sesuai dengan harapannya. Hal itu menjadi alasan yang cukup bagi sang gelandang untuk melakukan pembicaraan dengan direktur teknis baru, Jordi Cruijff, demikian ia menceritakan kepada Algemeen Dagblad.

Namun, ternyata pembicaraan itu hampir tidak membahas sepak bola, melainkan lebih banyak mengenai latar belakang Gloukh. “Menurut Cruijff, temperamen orang Israel mirip dengan orang Spanyol,” kata Gloukh. “Kami berdua sering berbicara dengan menggunakan tangan dan bisa dengan cepat marah atau emosional. Jordi berkata kepadaku: ‘Ketika aku melihatmu bermain di lapangan, aku mengerti dirimu’.”

Gloukh sangat setuju dengan kata-kata itu dan pun merasa sangat senang setelah percakapan dengan Cruijff. “Itu benar. Terkadang aku mungkin terlihat frustrasi atau kecewa di lapangan, tapi itu murni bukti keinginan ku untuk membuktikan diri.”

Meskipun Gloukh lebih sering duduk di bangku cadangan daripada yang dia inginkan pada musim debutnya di Belanda, dia tidak berencana langsung hengkang dari Ajax. Justru, dia memanfaatkan liburannya untuk menetapkan tujuan baru bagi dirinya sendiri, demikian katanya.

“Di tahun kedua ini, saya harus menjadi pemain inti tetap, itu yang paling utama. Saya adalah orang yang selalu ingin menguasai bola, bahkan saat ada lawan di belakang saya. Saya tidak pernah bersembunyi. Jika saya bisa mendapatkan kepercayaan, semuanya akan baik-baik saja. Saya melihatnya secara positif,” kata Gloukh.

Jadi, hengkang sama sekali tidak menjadi pilihan. “Saya sepenuhnya fokus pada Ajax. Saya akan tetap di sini. Kecuali jika klub memutuskan sebaliknya.”

Rabu lalu, Gloukh masih menjadi starter di Ajax dalam pertandingan persahabatan melawan VfL Bochum (1-1). Dalam pertandingan tersebut, ia memainkan peran penting dalam terciptanya gol 1-0 yang dicetak oleh Caio Henrique.