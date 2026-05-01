Oscar Gloukh jujur tentang musim perdananya di Ajax: 'Saya mengira...'

Ajax harus kembali menjadi klub terbaik di Belanda. Demikian kesimpulan yang disampaikan Oscar Gloukh dalam wawancara mendalam dengan NOS.

Gloukh yang berusia 22 tahun didatangkan dari RB Salzburg musim panas lalu dengan biaya hampir 15 juta euro. Menjelang pertandingan besar melawan PSV, ia meninjau kembali musim debutnya sejauh ini.

“Saya berharap bisa bermain lebih banyak, tapi saya tahu ada persaingan. Saya harus memanfaatkan kesempatan jika mendapatkannya,” kata Gloukh dengan jujur.

Sejak kedatangannya, Gloukh telah bermain dalam 36 pertandingan resmi untuk Ajax. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak sembilan gol dan enam assist.

Gloukh menargetkan lebih banyak dari dirinya dan rekan-rekan setimnya di Ajax. “Kita harus menjadi yang terbaik di Belanda. Musim depan, kita harus bersaing memperebutkan gelar. Saya ingin meraih gelar di sini.”

Meskipun performa tim kurang memuaskan, Gloukh menikmati waktunya di Amsterdam. “Saya menyukai kota ini dan sepak bolanya. Jika Anda bahagia di luar lapangan, Anda juga akan membawanya ke lapangan.”

Gloukh masih terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2030. Sabtu mendatang, ia akan menghadapi laga kandang penting melawan PSV, tim yang pernah ia cetak gol pada bulan September lalu.