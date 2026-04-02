Óscar García tidak menunjukkan belas kasihan kepada Ajax: 'Dia harus membuktikan bahwa dia lebih baik'

Óscar García berbicara mengenai peran Oscar Gloukh saat ini dalam konferensi pers Ajax pada Kamis sore. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa pemain yang dibeli dengan harga jutaan euro itu ingin lebih sering bermain.

García, yang ditunjuk pada bulan Maret, sering berkomunikasi dengan Gloukh. “Dia ingin bermain dari sisi kiri atau di belakang penyerang dalam formasi 4-2-3-1. Gloukh adalah pemain yang memiliki kualitas dan dia bisa bermain di berbagai posisi.”

Menurut García, fakta bahwa Gloukh tidak selalu bermain terutama disebabkan oleh dirinya sendiri. “Seorang pemain harus menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada pemain lain. Bukan hanya kepada saya, tapi hal itu juga berlaku di bawah pelatih sebelumnya. Kamu harus memperbaiki diri dan bekerja keras untuk mengubah situasi.”

García masih menganggap Gloukh sebagai pemain yang bagus. “Dia adalah pemain yang berbahaya di dekat gawang, tapi sepak bola lebih dari sekadar itu.”

Fakta bahwa Gloukh telah menghabiskan hampir 15 juta euro bagi klub Amsterdam tidak memengaruhi kebijakan seleksinya. “Bagi saya, dia hanyalah seorang pemain dalam skuad. Jika kami ingin memainkannya, dia harus siap dan membuktikan dirinya.”

Gloukh yang berusia 22 tahun telah bermain dalam 33 pertandingan untuk Ajax. Dalam pertandingan tersebut, dia mencetak delapan gol dan lima assist.

Jadi, Gloukh mencatatkan angka yang bagus. Namun, semakin dipertanyakan apakah dia masih akan bermain di Ajax musim depan.