Óscar García sedang diminati: 'Klub Belanda menanyakan kabar ke Ajax'

Óscar García tidak perlu khawatir soal minat yang ditujukan padanya, demikian tulis jurnalis Matteo Moretto dari Marca pada Kamis di X. Di akhir musim ini, Ajax akan melakukan pembicaraan dengan pelatih asal Spanyol berusia 53 tahun tersebut.

Menurut Moretto, masa depan García di Ajax sangat bergantung pada performa dalam tiga pertandingan liga terakhir dan apakah Ajax lolos ke babak kualifikasi Liga Champions.

Pada bulan Mei, direktur teknis Jordi Cruijff akan duduk bersama García. Secara kontrak, ia terikat sebagai pelatih kepala Jong Ajax hingga pertengahan 2027.

Setelah dipindahkan ke tim utama, belum ada informasi mengenai musim depan, sehingga kita harus menunggu kabar terbaru.

Moretto berpendapat bahwa García memiliki banyak pilihan. “Ada tim-tim dari Belanda, Prancis, dan Spanyol yang tertarik pada García, yang telah meminta informasi kepada Ajax.”

Sayangnya, jurnalis transfer asal Spanyol yang sering bekerja sama dengan Fabrizio Romano ini tidak menyebutkan nama-nama spesifik.

Sabtu nanti, García akan menghadapi tugas yang sangat berat sebagai pelatih interim Ajax. Juara nasional PSV akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA.