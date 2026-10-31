Óscar García mengenang masa singkatnya sebagai pelatih Ajax dalam wawancara dengan NU.nl. Pelatih asal Spanyol itu merasa telah memaksimalkan apa yang dimilikinya, meski ia juga yakin bisa meraih hasil yang jauh lebih baik musim ini.

García ditunjuk direktur teknik Jordi Cruyff pada Maret untuk menggantikan Fred Grim. Ia ditugaskan memastikan Ajax lolos ke kompetisi Eropa. "Saya sudah memaksimalkan kemampuan skuad," kata García kini.

"Ketika saya ditunjuk, orang-orang di klub sangat takut bahkan tidak bisa lolos ke kompetisi Eropa. Pada akhirnya, mungkin kami tidak melakukannya dengan sempurna, tetapi kami melakukannya dengan baik. Jika sebuah klub menargetkan bermain di Liga Champions, klub itu harus memiliki skuad yang memadai dan tim yang mampu tampil konsisten. Itu membutuhkan kualitas, tetapi juga kesinambungan dan arah yang jelas di dalam klub. Musim ini, mereka memiliki semua itu."

Cruyff berinvestasi besar-besaran untuk memperkuat skuad pada musim panas lalu dan membentuk tim yang diharapkan langsung bersaing memperebutkan gelar juara. "Saya tahu rencana Jordi," ujar García. "Saya tidak tahu berapa banyak pemain yang akan datang, tetapi saya tahu ia mungkin akan mendatangkan pemain hingga setara dengan setengah tim dan membentuk skuad yang layak menjadi juara."

"Saat itu saya juga mengatakan: 'Bersama saya atau pelatih lain, Ajax akan menjadi juara musim depan.' Mereka mungkin belum menunjukkannya sekarang, tetapi mereka akan menjadi juara musim ini. Dengan skuad ini, saya 100 persen yakin bisa meraih hasil yang lebih baik daripada musim lalu," menurutnya.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

García juga ingin bertahan, tetapi Cruyff memutuskan beralih ke Míchel Sánchez. "Jika Anda tidak mendengar kabar apa pun pada pekan-pekan terakhir kompetisi, berarti mereka memilih orang lain. Begitulah dunia sepakbola bekerja. Dua hari setelah pertandingan terakhir, saya diberi tahu bahwa tugas saya telah berakhir. Tentu saja itu sangat mengecewakan bagi saya."

Meski demikian, García tidak menyesali keputusannya membantu Ajax. "Tidak, saya akan mengambil keputusan yang sama sekarang. Saat itu, kesempatan tersebut sangat besar bagi saya. Tentu saja situasinya kemudian berubah, tetapi saya tidak bisa menyesalinya. Ajax adalah klub yang luar biasa."

Saat ini, García menjadi pelatih kepala klub Polandia Pogon Szczecin. Klub itu kini menempati posisi ketiga bersama di liga dan tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan terakhir.