Óscar García mengejutkan reporter ESPN: ‘Ajax akan menjadi juara musim depan’

Cristian Willaert terkejut mendengar pernyataan Óscar García dalam wawancara dengan ESPN. Pelatih sementara Ajax itu dengan tegas menyatakan keyakinannya terhadap masa depan klub asal Amsterdam tersebut dan bahkan meramalkan gelar juara liga untuk musim depan.

García ingin tetap menjadi pelatih Ajax. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada klub ini dan menikmati kerja sama dengan orang-orang di Ajax. “Ini adalah klub yang besar dan fantastis. Saya pernah mengatakan ini sebelumnya, tetapi itulah yang benar-benar saya yakini: musim depan Ajax akan menjadi juara.”

Willaert tak percaya dan meminta konfirmasi, lalu sang pelatih mengulangi pernyataannya. “Tapi dengan Anda sebagai pelatih? Apakah menurut Anda itu mungkin?”, tanya Willaert selanjutnya.

“Baik dengan saya atau pelatih lain, tapi saya yakin Ajax akan menjadi juara musim depan,” kata García dengan tekad bulat. “Bagaimana Anda bisa begitu yakin, karena kalian, entah berapa, tertinggal lima ratus poin dari PSV. Mereka punya skuad hebat dan pelatih hebat,” kata reporter ESPN yang terkejut.

Pelatih asal Spanyol itu menyoroti bahwa perolehan poin akan dimulai dari nol lagi setelah musim panas. Namun, Willaert bertanya-tanya bagaimana Ajax bisa membangun tim papan atas dengan dana terbatas untuk akhirnya kembali menjadi juara nasional.

“Itu bukan pertanyaan bagi saya,” kata García, yang merujuk pada direktur teknis Jordi Cruijff. “Saya benar-benar percaya.” Selanjutnya, pelatih interim itu menyebutkan kunci kesuksesan. “Kalian hanya perlu memenangkan lebih banyak pertandingan daripada yang lain. Dengan performa yang bagus, itu pasti bisa tercapai.”

Willaert tidak puas dengan jawaban García dan ingin tahu bagaimana ia berencana meningkatkan performa tim agar lebih baik daripada musim lalu. Pemain Ajax itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan bahwa mereka harus bekerja keras. “Saya percaya pada kerja keras, dan Cruijff punya rencananya sendiri. Saya yakin ini akan berhasil.”