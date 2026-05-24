Óscar García memilih Kasper Dolberg dan mengungguli Sean Steur dalam laga play-off melawan FC Utrecht

Ajax bersaing dengan FC Utrecht untuk memperebutkan satu tempat di fase grup Conference League. Pelatih Óscar García telah mengumumkan susunan pemainnya untuk pertandingan final babak playoff.

Maarten Paes kembali menjadi penjaga gawang di Volendam. García juga tidak melakukan perubahan pada lini pertahanannya. Artinya, Anton Gaaei (kanan) dan Lucas Rosa (kiri) akan mengisi sayap, dengan Aaron Bouwman dan Youri Baas sebagai bek tengah.

Pemain Kroasia Josip Sutalo dilaporkan tidak ingin mengambil risiko menjelang Piala Dunia, sehingga ia tidak akan bermain di final babak playoff. Ko Itakura memang kembali masuk skuad, namun ia duduk di bangku cadangan.

Di lini tengah Ajax juga ada kejutan. Sean Steur tidak masuk skuad: Youri Regeer menjadi starter, sehingga pemain asal Volendam itu hanya duduk di bangku cadangan di Kras Stadion. Davy Klaassen, pencetak gol 1-0 melawan FC Groningen, dan Jorthy Mokio, pencetak gol 2-0, melengkapi trio lini tengah.

Wout Weghorst sedikit sakit selama persiapan menjelang laga final dan hanya berlatih sebagian pada hari Sabtu. Ia memang sudah cukup pulih untuk peran cadangan, tetapi posisi starter diberikan kepada Kasper Dolberg. Steven Berghuis (kanan) dan Mika Godts (kiri) harus memberikan umpan kepada pemimpin serangan asal Denmark tersebut.

Susunan Pemain Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts

Susunan pemain FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Horemans, Zechiël, De Wit; Cathline, Stepanov, Karlsson.