Óscar García Bersedia Mengorbankan Uang dalam Jumlah Sangat Besar demi Meninggalkan Tempat Kerjanya

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Óscar García masih menjadi topik pembicaraan utama di Kroasia. Pelatih asal Spanyol yang musim lalu bekerja di Ajax itu diminati Dinamo Zagreb, tetapi klubnya saat ini, Pogón, tidak mengizinkannya pergi.

Musim dingin lalu, Óscar García bergabung dengan Ajax. Jordi Cruyff menunjuknya sebagai pelatih kepala tim muda.

Bersama Jong Ajax, ia meraih hasil yang lebih baik daripada pendahulunya. Setelah beberapa pekan, ia dipromosikan ke tim utama untuk menggantikan Fred Grim yang dipecat.

García kemudian membawa Ajax ke babak play-off untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa dan berhasil memenangi turnamen mini itu. Meski begitu, pelatih asal Spanyol tersebut harus meninggalkan klub Amsterdam itu setelah musim berakhir.

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Tak lama kemudian, ia mendapat pekerjaan baru di Pogón, klub papan tengah. Klub itu kini berada di peringkat keempat Ekstraklasa. Dinamo Zagreb pun melihat García telah melampaui ekspektasi.

Klub Kroasia itu sudah berusaha merekrutnya dari Polandia pada Oktober, tetapi gagal. Ketua Pogón kemudian bereaksi murka ketika mendengar bahwa Óscar García bahkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Kroasia tersebut.

Kini, sejumlah media di Polandia dan Kroasia mengabarkan bahwa García bahkan ingin mengembalikan 150.000 euro kepada Pogón agar diizinkan menjadi pelatih Dinamo Zagreb. Namun, sang ketua terlalu marah dan memutuskan untuk menolak tawaran itu.

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Menurut TVP Spor, kisah ini belum berakhir. Dinamo Zagreb akan kembali berupaya merekrut García dari Polandia pada musim dingin.