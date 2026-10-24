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Oscar Bobb mencetak gol kemenangan spektakuler jelang akhir laga saat Fulham mengalahkan sesama tim yang berjuang menghindari degradasi, Coventry, 1-0 pada Sabtu untuk keluar dari tiga terbawah klasemen Premier League. Gol pertama sang pemain sayap untuk klub di kasta tertinggi itu membawa tim asuhan Alvaro Arbeloa meraih kemenangan tandang pertama dalam sembilan percobaan, sementara Coventry asuhan Frank Lampard tetap berada di posisi kedua dari bawah setelah menelan kekalahan kedua berturut-turut.

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Bobb akhiri penantian panjang Fulham untuk menang di kandang lawan

Fulham akhirnya mengakhiri rentetan hasil buruk di kandang lawan setelah gol pertama Oscar Bobb untuk klub itu di Premier League membawa mereka menang 1-0 di markas Coventry, seperti dilaporkan Press Association. Pemain sayap itu menunjukkan keterampilan individu yang apik pada menit ke-80, meliuk masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut jauh gawang.

Itu baru gol kedua Bobb di semua kompetisi sejak kepindahannya senilai £27 juta dari Manchester City pada Januari. Kemenangan pertama Fulham di kandang lawan dalam sembilan laga, setelah terakhir kali menang pada Februari, diraih sepekan setelah mereka mengalahkan Hull 1-0 untuk mengakhiri awal musim tanpa kemenangan di liga.

King membentur tiang dalam laga yang berjalan alot

Permainan berkualitas jarang terlihat dalam pertemuan dua tim yang mengawali hari di tiga posisi terbawah. Josh King seharusnya membuka keunggulan pada menit ke-18 ketika mendapat terlalu banyak ruang di kotak penalti, tetapi tembakan kerasnya membentur bagian atas tiang gawang sebelum Alex Iwobi menyambar bola pantul dengan tembakan yang melambung dan melebar.

Coventry menciptakan sejumlah peluang, tetapi tak benar-benar menguji Bernd Leno. Sundulan Bobby Thomas menyambut tendangan bebas Jack Rudoni melenceng, Brandon Thomas-Asante menanduk umpan silang Jay Dasilva ke luar gawang, dan operan balik Antonee Robinson yang meleset memberi Thomas-Asante peluang lain, tetapi tembakan lemahnya dengan mudah diamankan.

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Fulham kuasai bola tetapi kesulitan mencetak gol

Fulham mendominasi penguasaan bola, tetapi seperti yang kerap terjadi sepanjang musim ini, mereka kesulitan mengubah dominasi itu menjadi gol. Milan van Ewijk nyaris membantu Fulham ketika ia membelokkan umpan silang Robinson ke sisi luar jaring gawang, sementara wasit Adam Herczeg tidak mengabulkan klaim Calvin Bassey bahwa Thomas-Asante telah menarik bajunya.

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Coventry kemudian kehilangan Thomas, yang tengah tampil bagus, akibat cedera sesaat sebelum laga memasuki satu jam. Pemain remaja pinjaman dari Manchester City, Stephen Mfuni, masuk menggantikannya. Tuan rumah tengah membangun momentum ketika Bobb mencetak gol, tetapi upaya mereka untuk membalas pada menit-menit akhir hanya menghasilkan tembakan Matt Grimes yang diblok dan klaim handball yang tidak dikabulkan.

Apa selanjutnya bagi Fulham dan Coventry?

Dua kemenangan beruntun di liga akan meredakan tekanan terhadap Alvaro Arbeloa dan memberi Fulham pijakan untuk menjauh dari zona berbahaya.

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Coventry, yang kalah 3-1 dari Tottenham akhir pekan lalu, kini menelan dua kekalahan beruntun. Frank Lampard harus segera menemukan cara agar timnya lebih tajam jika mereka ingin beranjak dari posisi kedua terbawah.