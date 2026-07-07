Orsato ditunjuk sebagai penanggung jawab penunjukan wasit untuk Serie A dan Serie B

Kini sudah resmi. Daniele Orsato adalah penunjuk wasit baru untuk Serie A dan B. Mantan wasit internasional berusia 50 tahun ini, setelah hanya satu tahun memimpin para wasit Serie C, menggantikan Gianluca Rocchi, yang mengundurkan diri sementara setelah kasus hukum yang menimpanya—di mana ia sedang diselidiki oleh Kejaksaan Milan. Orsato ditunjuk oleh Komite Nasional Den Haag atas rekomendasi Direktur Teknis baru, Domenico Messina.





SIAPA YANG MENGGANTIKANNYA - Nicola Ayroldi ditunjuk untuk menggantikan Orsato sebagai ketua Komisi Wasit Serie C, sementara Paolo Dondarini akan menjadi penunjuk wasit baru untuk Serie D, menggantikan Stefano Braschi.





KOMISI - Komisi baru ini juga akan terdiri dari Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone, dan Alessandro Giallatini.







