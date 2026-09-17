Besiktas memulai fase liga Liga Europa dengan sangat baik pada Kamis. Si Elang Hitam terlalu tangguh bagi Olympique Marseille dengan skor 4-1, juga berkat satu gol dari Václav Cerný, dua assist dari Orkun Kökçü, dan gol perdana Ernest Poku dalam kiprahnya di Turki. Selain Cerný dan Poku, Ilhan Fakilidan Michael Murillo juga mencatatkan nama di papan skor untuk Besiktas.

Besiktas, yang menurunkan mantan bintang Eredivisie Cerný dan Kökçü sejak menit awal, membuka keunggulan setelah sekitar seperempat jam laga berjalan. Fakili melakukan umpan satu-dua dengan Junior Olaitan dan menerima bola kembali dengan sempurna dari pemain Benin itu, lalu menuntaskannya ke belakang kiper Jeffrey de Lange: 1-0.

Setelah setengah jam, pemain muda berikutnya ikut mencetak gol. Lini belakang Besiktas bermain tinggi dan juga tidak terorganisasi, sehingga umpan terobosan Himad Abdelli langsung menghasilkan peluang satu lawan satu. Keyliane Abdallah (20) tetap tenang dan menjebol gawang: 1-1.

Besiktas menjadi tim yang lebih berbahaya pada babak pertama dan nyaris kembali unggul menjelang turun minum melalui Kökçü, yang menerima bola bak di atas piring dari Dusan Vlahovic. Pemain asal Haarlem itu dari jarak dekat digagalkan oleh kaki kompatriot provinsinya dari Amstelveen, De Lange.

Baik Besiktas maupun Marseille memulai babak kedua dengan buruk, tetapi tim Turki yang efektif itu tetap melancarkan pukulan telak. Kökçü mengalirkan bola kepada Cerný, yang memotong ke dalam dan membuat De Lange tak berdaya lewat tembakannya yang masuk setelah mengenai sisi dalam tiang: 2-1.

Besiktas mendapat suntikan semangat dari momen itu dan tak lama kemudian kembali memberi pukulan kepada tim Prancis, dan sekali lagi Kökçü punya peran besar. Mantan kapten Feyenoord itu mengirim sepak pojok ke kepala eks-pemain Marseille Murillo, yang sundulannya berbuah gol: 3-1.

Sepuluh menit sebelum waktu normal usai, Besiktas memastikan laga ini benar-benar terkunci. Umpan tajam Olaitan nyaris tak sampai kepada Vlahovic, tetapi Poku yang sangat cepat datang tepat waktu dan ia pun membuat De Lange tak berdaya: 4-1.



