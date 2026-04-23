Orkun Kökçü menyumbang gol sundulan yang indah dalam kemenangan gemilang Besiktas di ajang piala

Besiktas berhasil lolos ke semifinal Piala Turki berkat kemenangan 3-0 atas Alanyaspor pada Kamis. Mantan kapten Feyenoord, Orkun Kökçü, mencetak gol penutup lima menit menjelang akhir pertandingan. Di semifinal, Besiktas akan berhadapan dengan Konyaspor, yang secara mengejutkan mengalahkan Fenerbahçe (1-0) dalam perpanjangan waktu pada babak perempat final.

Beşiktaş membutuhkan waktu sedikit lebih dari 15 menit untuk membuka skor. Setelah serangan yang sangat lancar melalui poros lapangan, bola sampai ke Michael Murillo, yang umpan silangnya yang disentuh oleh Oh Hyeon-gyu diselesaikan oleh El Bilal Touré: 1-0.

Skor 1-0 bertahan cukup lama di papan skor, sehingga Alanyaspor, tim peringkat ke-12 di Süper Lig, masih bisa berharap untuk perpanjangan waktu.

Namun, gol penyeimbang tak kunjung datang dan pada menit ke-83, Oh memastikan kemenangan timnya. Penyerang asal Korea Selatan itu memanfaatkan kesalahan dalam membangun serangan Alanyaspor dengan sempurna.

Gol ketiga juga dimungkinkan berkat kontribusi dari Eredivisie. Milot Rashica (mantan pemain Vitesse) memberikan umpan sempurna kepada Kökçü, yang melengkapi pesta gol dengan sundulan jatuh yang akurat: 3-0.