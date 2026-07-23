Besiktas pada Kamis malam mengambil langkah pertama menuju fase grup Liga Europa. Bermain di kandang sendiri, mereka menang 1-0 atas Midtjylland, yang bermain dengan 10 orang selama lebih dari 75 menit.

Petaka sudah menimpa tim tamu dari Denmark hanya setelah 15 menit. Friday Etim menapak bola dengan kakinya dan menghantam lawannya dengan keras. Setelah itu, wasit tak punya pilihan lain selain mengeluarkan kartu merah.

Ini jelas menjadi dorongan bagi Besiktas, yang tak butuh waktu lama untuk menerjemahkan dominasi mereka ke papan skor. Vaclav Cerny melihat Orkun Kökçü, yang melepaskan curl indah dari tepi kotak penalti ke sudut atas gawang: 1-0.

Pada sisa pertandingan, tim Turki juga tetap dominan dan menciptakan peluang bagus melalui Michael Murillo, Hyeon-Gyu Oh, dan Cerny, tetapi tak ada gol tambahan yang tercipta. Pekan depan akan digelar leg kedua.